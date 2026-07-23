Над Москвой уменьшают воздушное пространство / © Associated Press

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Российские власти вынуждены идти на новые ограничения в гражданской авиации из-за систематических атак украинских дронов на объекты в тылу РФ. Росавиация ввела новые правила полетов в Москве.

В Институте изучения войны рассказали подробнее, что это значит.

В Москве ограничивают воздушное пространство из-за украинских атак

Госаудит гражданской авиации выдал сообщение летчикам о снижении высоты полета вблизи Москвы до 4900 метров и запрете на транзитные полеты над Москвой.

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Журналисты отмечают, что такие ограничения существенно усложнят логистику. А российские СМИ сообщают, что запрет на транзитные полеты снизит объем полетов, но увеличит расход топлива и время в воздухе.

Это уже не первое подобное решение российского регулятора в последнее время. Ранее, 17 июня 2026 года, Росавиация уже уменьшала допустимую высоту для гражданских судов до 5200 метров.

Тогда зоны ограничения обхватывали Москву, огромную часть столичной области, также отдельные районы Рязанской, Тульской, Калужской, Тверской, Ярославской и Владимирской областей.

Несмотря на это, украинские военные не уменьшили интенсивность дроновых ударов по РФ, а наоборот — количество ударов по военно-промышленным и логистическим объектам на территории России после этого только возросло.

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Эксперты Института изучения войны обращают внимание на то, что кремлевская система ПВО оказалась неспособна полноценно перекрыть собственные тыловые регионы. По мнению аналитиков, очередное закрытие и сужение воздушного пространства над Москвой свидетельствуют о попытках власти хоть как-то снизить риски от регулярных налетов украинских дронов.

У Путина готовятся к массовому бунту по всей России

Напомним, Институт изучения войны отмечает, что Кремль активно готовит основу для возможной мобилизации и потенциального объявления военного положения в России.

Согласно последним решениям властных структур, Госдума РФ разрешила заключать военные контракты лицам с непогашенной судимостью, а Росгвардия предложила обновить правила гражданской обороны для защиты от «опасностей» во время военного положения.

Это дополняет принятый ранее закон о направлении резервистов в зону боевых действий без официального оглашения мобилизации. По оценкам аналитиков, такие законодательные шаги направлены на упрощение набора личного состава и подготовку к возможным внутренним беспорядкам, ведь мобилизация остается очень непопулярной среди населения.

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В то же время эксперты отмечают, что окончательное решение по официальному объявлению мобилизации остается исключительно за Владимиром Путиным и будет зависеть от его оценки ситуации на фронте и стабильности режима.

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