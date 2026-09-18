Путин не на шутку обеспокоился: заявил, что НАТО «разбухает», и пригрозил Западу

Владимир Путин / © Associated Press

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Планы российского диктатора Владимира Путина относительно «отстранения» НАТО от границ России, похоже, снова последовали не по плану. Глава Кремля заявил, что Альянс, напротив, «разбухает и расширяется», а параллельно в очередной раз заговорил о войне и пригрозил Западу.

Об этом Путин заявил во время заседания Военно-промышленной комиссии в пятницу, 18 сентября.

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По словам Путина, угроз для России вроде бы становится не меньше, поскольку НАТО «разбухает и расширяется».

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В то же время, российский диктатор заявил, что «некоторые европейские лидеры открыто говорят о подготовке к войне с Россией». А дальше традиционно заверил, что сама Россия, которая ведет войну против Украины, как будто никаких «агрессивных намерений по отношению к Европе нет».

Путин также заявил, что украинцев якобы используют как пушечное мясо.

В то же время, глава Кремля предложил Западу «жить дружно», но сразу добавил условие: если этого не произойдет, России, мол, «придется отвечать».

Напомним, по данным Bloomberg, Германия готовит больницы к возможной войне с Россией.

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