Путин не остановится на Донбассе: ISW раскрыл реальные цели Кремля и назвал шокирующий срок

Владимир Путин / © Associated Press

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Российский диктатор Владимир Путин сделал центром своих нынешних требований в переговорах Донбасс, но его империалистские желания выходят за пределы Донецкой области.

Об этом свидетельствуют как его заявления, так и характер наступательных операций российской армии, говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

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Где российская армия наступает на фронте

Российские войска продолжают наступательные действия на разных участках фронта, в частности, на севере Сумской и Харьковской областей. Там Кремль, вероятно, стремится создать так называемую «буферную зону» вдоль украинско-российской границы — одно из требований, которое Путин неоднократно озвучивал.

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В то же время, оккупационные войска проводят наступательные операции в Запорожской области. Россия пытается развивать наступление на Ореховском и Гуляйпольском направлениях и создать условия для продвижения к Запорожью.

Такие масштабные операции выходят за пределы задач, необходимых для захвата остальной части Донецкой области. В то же время они отвечают другим целям, которые Путин публично выдвигал раньше.

Поэтому даже если российской армии удастся оккупировать всю Донецкую область, это не обязательно станет основанием для прекращения боевых действий. В то же время полный захват региона остается маловероятным.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вопрос Донбасса фактически является вопросом всей войны России на истощение против Украины, поскольку именно Донбасс Путин сделал центром своих нынешних требований.

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Россия проваливает дедлайны Путина

Российским войскам не удается достичь главной цели в Донецкой области. Путин, по меньшей мере, 15 раз устанавливал сроки для захвата всей Донецкой области с начала полномасштабного вторжения в феврале 2022 года, однако ни одного из них российская армия не выполнила.

Новый дедлайн российского диктатора — 31 декабря 2026 года. В ISW считают, что и в этот раз Россия не сможет выполнить поставленную задачу.

В частности, российские войска ведут бои за Константиновку с октября 2025 года, но до сих пор не смогли ее захватить.

Крепостной пояс остается препятствием

Российская армия также не достигла Славянска, Краматорска и Дружковки — городов украинского «крепостного пояса».

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По оценке ISW, Россия не сможет захватить все три города за последние четыре месяца 2026 года. Российским войскам придется вести изнурительные городские бои, прежде чем они смогут продвигаться дальше через открытую местность.

В то же время, именно сложный рельеф и украинская оборона существенно усложняют дальнейшее продвижение российских войск.

При нынешних темпах — до 2032 года

ISW подсчитал, что в августе 2026 года средний темп продвижения российской армии по всему театру боевых действий составил 2,91 квадратного километра в день.

На приоритетных направлениях в Донецкой области темпы были еще ниже — около 2,36 квадратного километра в день.

Если российская армия продолжит продвигаться такими темпами, ей понадобится до 2 октября 2032, чтобы захватить оставшиеся 19% Донецкой области.

В то же время, в ISW отмечают, что этот расчет не означает, что Россия фактически сможет захватить всю область до этой даты.

Украина сдерживает наступление России

Темпы российского продвижения на фронте существенно замедлились по сравнению с 2025 годом.

Украинские силы в 2026 году смогли на отдельных участках перехватывать тактическую инициативу и наносить удары по российской логистике. Российским войскам, по оценке ISW, было сложно противодействовать этим действиям.

Поэтому нет признаков того, что Россия в ближайшее время сможет резко ускорить наступление, если западная поддержка Украины будет сохраняться примерно на нынешнем уровне.

Зачем Путину постоянные дедлайны

Многочисленные заявления Путина о сроках захвата Донбасса могут быть связаны не только с военными расчетами, но и с необходимостью демонстрировать российскому обществу «победы».

По оценке ISW, российский диктатор пытается убедить население в неизбежности победы, не переводя российское общество в режим полномасштабной войны.

Таким образом, заявленные Кремлем сроки захвата Донбасса все больше расходятся с реальными возможностями российской армии на поле боя.

Ситуация на фронте — последние новости

Напомним, российские пропагандисты заявляют о «захвате» украинских городов. В частности, 5 сентября они показали постановочное видео о «взятии» Святогорска в Донецкой области, но в ISW установили, что ролик оказался поддельным.

Тем временем украинские военные провели самое масштабное контрнаступление с 2022 года и сорвали планы на Александровском направлении. Там ВСУ освободили 26 населенных пунктов на стыке трех областей.

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