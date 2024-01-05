"Путин не остановится": в Польше бьют тревогу из-за возможного нового нападения РФ на Европу

Туск заявил, что Россия может уже через несколько лет напасть на Европу.

В Польше давно не делали таких откровенных заявлений по отношению к Путину. Варшава еще раз предупредила своих союзников – не смейте игнорировать Украину – ей нужно передавать больше оружия. Если нет, то Путин дождется нужного момента и сметет и их.

Об этом идет речь в эксклюзиве ТСН.ua.

Польша обратилась в НАТО

Дональд Туск заявил, что "никто не может сомневаться, что со стратегической точки зрения Европа является объектом российской агрессии, и это произойдет тогда, когда преимущество России в военных возможностях станет очевидным".

По словам премьера, вместе с министром иностранных дел Радославом Сикорским он уже направил соответствующее обращение в НАТО. Причина, почему в Варшаве не хотят терять ни дня – опять-таки Украина. 29 декабря 23-го года и 2 января 24-го, когда Россия устроила массированные удары по гражданскому населению Украины, поляки увидели, что Путин не остановится ни на чем, тот готов продолжать и даже усиливать ракетный террор, сколько бы это ему ни стоило.

Европа должна опомниться, прийти в себя и увеличить помощь Украине – вот главный посыл премьера Туска.

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"Вместе с министром иностранных дел Радославом Сикорским мы подготовили такую ​​инициативу, призыв учесть потребности европейской оружейной промышленности. Европа здесь сильно отстает. Мы захотим мобилизовать и использовать все доступные дипломатические средства и убеждения, чтобы заставить весь ЕС понять, что без радикально усиленных военных усилий мы останемся далеко позади, а это означает одно: Европа подвергается прямой российской атаке в течение следующих нескольких лет", — сказал Путин.

Решится ли РФ на новое нападение

Дональд Туск не единственный забил тревогу. В ЕС, а именно страны восточной Европы всегда опасались Москвы, но с 2014 года ситуация ухудшилась, а в 2022 году – Путин перешел рубикон.

Как писало издание Bild, одна из европейских исследований уже напрямую маячит: существует сценарий, по которому Путин уже на пересечении 2024 и 2025 годов вторгнется в одну из стран НАТО. Легче всего ему будет зайти в страны Балтии: Эстонию, Латвию и Литву, которые были в прошлом советскими и к тому же имеют специфическое географическое положение – их легко отрезать от союзников по суше.

Также они имеют длинную границу с РФ или Беларусью. Причем использует Россия уже постоялый мотив, который актуален почти для всех бывших советских республик. Так называемый вопрос "русскоязычного населения". Например, Латвия сейчас активно пытается выдворить со своей территории россиян, переехавших во времена СССР, так и не получивших латвийское гражданство и не собирающихся этого делать из-за нежелания учить язык и историю страны.

Молчание НАТО продолжается

Этот сценарий будет успешен в одном случае – если США из-за внутренних перипетий, а именно выборов, проигнорирует вопрос безопасности своих союзников. Конечно, такой сцерарий — лишь набор вероятностей, но то, что его уже рассматривают в Европе — должно, по меньшей мере, побуждать европейских политиков к действиям.

"Путин — животное, он съест вас на ужин"

Такое громкое заявление накануне сделал президент Владимир Зеленский. Украинцы как никто знают об имперских аппетитах Кремля и почему нельзя давать врагу никакого шанса восстановить силы и снова напасть. На мероприятии еще не все поняли, с кем действительно они имеют дело.

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"Дая нам деньги или оружие, вы поддерживаете себя. Вы спасаете своих детей, а не наших. Путин чувствует слабость, как животное, потому что он и есть животное. Он чувствует кровь, он чувствует свою силу. И он съест вас на ужин со всеми вашими ЕС, НАТО, свободой и демократией", — сказал он The Economist.

Европа зашевелилась

В Германии стали активнее дискутировать о передаче Украине дальнобойных ракет Таурус, а вот в США несколько еще более значимого и важного. В Вашингтоне было предложено передавать Украине ракеты АТАКМС, которые США планировали отдать на утилизацию. Речь идет не о этакой "ракетной пророчке", а о старых модификациях. Составы в США – не резиновые, новейшие ракеты уже сделали, а старые девать некуда. Соответствующее решение власти в США могло бы помочь Вооруженным силам Украины — потому что таких АТАКМС у Пентагона тысячи.

А пока о перспективах передачи любого дополнительного оружия из США говорить рано. Представитель Совета Национальной безопасности Белого дома Джон Кирби признался, что у США закончились деньги для Киева. Дополнительные – в новом годовом пакете помощи на 61 миллиард, но за него должен проголосовать Конгресс. Парламентарии же на каникулах и смогут сделать это только в середине января.

Ранее Туск заявил, что Россия может уже через несколько лет напасть на Европу, если европейские страны не сделают выводов по переустройству экономики РФ на военные рельсы и не усилят возможности своего оборонно-промышленного комплекса.

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