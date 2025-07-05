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Путин не оценил уступки Трампа: Портников о последствиях возмущения президента США
Отношение Дональда Трампа к Владимиру Путину изменилось после того, как российский лидер не оценил серьезные уступки со стороны США.
Изменение отношения американского президента к российскому лидеру после недель одобрительных отзывов Дональда Трампа о Владимире Путине произошло из-за того, что перед шестым телефонным разговором с кремлевским диктатором президент США решил заставить Путина изменить взгляд на войну против Украины путем достаточно серьезных уступок Москве.
Такое мнение высказал журналист Виталий Портников на своем YouTube канале.
Неудачные уступки и реакция Путина
По словам Виталия Портникова, столь серьезных уступок в российско-американском диалоге еще не было. Дональд Трамп решил проявить инициативу приостановив военную помощь Украине. Хотя официально ответственность за это решение возложили на Пентагон и его главу Пита Гегсета.
Однако, ожидаемо, Путин не оценил эти шаги американского президента. Портников заметил, что российский диктатор всегда воспринимает любое предложение компромисса как слабость.
Отсутствие компромисса в российской политике
Политическая линия Путина состоит в попытке заставить других выполнять его требования.
«Компромисс отсутствует в алфавите российской политики, российской дипломатии», – подчеркнул Портников.
Он добавил, что для Кремля существует только полная победа и уничтожение противника или собственное поражение.
Очевидно, для Трампа, не понимающего российскую ментальность, такое поведение Путина стало возмущением. Но более опытных политиков и дипломатов хозяин Кремля не удивил, ведь российские и советские лидеры всегда вели себя именно так.
Последствия разочарования Трампа
Именно благодаря этому разочарованию в подходе России к переговорам Дональд Трамп теперь положительно отзывается о своем разговоре с украинским президентом. Он подчеркивает готовность и дальше помогать Украине в жестокой войне.
"Остается только надеяться, что эти слова американского президента действительно превратятся в конкретные решения по поддержке Украины в следующий период российско-украинской войны", - подытожил Виталий Портников.
Напомним, Западные журналисты считают, что президент США дал Путину «зеленый свет» и сознательно помогает диктатору беспощадно уничтожать Украину .