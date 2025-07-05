Путин не оценил уступки Трампа: Портников о последствиях возмущения президента США

Путин разочаровал Трампа / © ТСН.ua

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Изменение отношения американского президента к российскому лидеру после недель одобрительных отзывов Дональда Трампа о Владимире Путине произошло из-за того, что перед шестым телефонным разговором с кремлевским диктатором президент США решил заставить Путина изменить взгляд на войну против Украины путем достаточно серьезных уступок Москве.

Такое мнение высказал журналист Виталий Портников на своем YouTube канале.

Неудачные уступки и реакция Путина

По словам Виталия Портникова, столь серьезных уступок в российско-американском диалоге еще не было. Дональд Трамп решил проявить инициативу приостановив военную помощь Украине. Хотя официально ответственность за это решение возложили на Пентагон и его главу Пита Гегсета.

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Однако, ожидаемо, Путин не оценил эти шаги американского президента. Портников заметил, что российский диктатор всегда воспринимает любое предложение компромисса как слабость.

Отсутствие компромисса в российской политике

Политическая линия Путина состоит в попытке заставить других выполнять его требования.

«Компромисс отсутствует в алфавите российской политики, российской дипломатии», – подчеркнул Портников.

Он добавил, что для Кремля существует только полная победа и уничтожение противника или собственное поражение.

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Очевидно, для Трампа, не понимающего российскую ментальность, такое поведение Путина стало возмущением. Но более опытных политиков и дипломатов хозяин Кремля не удивил, ведь российские и советские лидеры всегда вели себя именно так.

Последствия разочарования Трампа

Именно благодаря этому разочарованию в подходе России к переговорам Дональд Трамп теперь положительно отзывается о своем разговоре с украинским президентом. Он подчеркивает готовность и дальше помогать Украине в жестокой войне.

"Остается только надеяться, что эти слова американского президента действительно превратятся в конкретные решения по поддержке Украины в следующий период российско-украинской войны", - подытожил Виталий Портников.

Напомним, Западные журналисты считают, что президент США дал Путину «зеленый свет» и сознательно помогает диктатору беспощадно уничтожать Украину .

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