Путин не пойдет на перемирие: в Кремле готовятся к новому этапу войны — Reuters

Президент России Владимир Путин / © Associated Press

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Президент России Владимир Путин не намерен в ближайшее время соглашаться на мирные переговоры с Украиной и предположительно готовится к новой эскалации войны.

Об этом Reuters сообщили три источника, близкие к Кремлю.

По словам собеседников агентства, последние успешные удары украинских беспилотников по российским нефтеперерабатывающим заводам и портам не заставили Кремль искать компромисс, а наоборот лишь укрепили решимость Путина продолжать боевые действия.

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Два источника на условиях анонимности заявили, что в ближайшие месяцы существует «высокая вероятность эскалации». Один из них, регулярно встречающийся с российским президентом, отметил, что Путин «окончательно занял жесткую позицию».

Донбасс остается главной целью

По информации Reuters, Путин продолжает захват всей территории Донецкой области принципиальным условием своей «победы».

Один из источников сообщил, что недавно российский лидер отверг предложения своих советников по поводу возможного компромисса на основе прекращения огня по нынешней линии фронта.

Другой собеседник агентства утверждает, что Путин уверен: российская армия в ближайшее время сможет полностью оккупировать Донбасс.

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В Киеве видят подготовку к новым операциям

В ответ на запрос Reuters чиновник Офиса президента Украины сообщил, что украинская разведка в течение последних месяцев фиксирует подготовку России не к миру, а к новым военным операциям.

По его словам, Кремль может планировать как дальнейшее наступление на Украине, так и потенциальные действия против других европейских государств.

Кремль не отказывается от силового сценария

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил Reuters, что Россия якобы готова к «мирному урегулированию», но в то же время имеет достаточно ресурсов для продолжения так называемой «специальной военной операции».

В то же время, по данным агентства, в России все активнее обсуждается возможность расширения войны. Некоторые российские военные эксперты публично допускают удары по военным объектам НАТО в странах Балтии.

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Топливный кризис не изменил позицию Путина

Reuters отмечает, что украинские атаки на нефтеперерабатывающие заводы, порты и топливные хранилища уже повлекли за собой серьезный дефицит горючего в России, который испытали миллионы россиян.

Несмотря на это, источники агентства утверждают, что эти удары лишь ужесточили желание Кремля ответить жестче.

За последнюю неделю Россия совершила две масштабные комбинированные атаки дронами и ракетами по Украине, в частности, по Киеву. В Кремле заявляют, что эти удары были направлены по военным целям.

Россия может расширить зону боевых действий

На прошлой неделе Владимир Путин заявил, что из-за украинских ударов по энергетической инфраструктуре Россия будет стремиться создать так называемую «зону безопасности» вдоль границы, что может означать попытки захвата новых украинских территорий за пределами Донбасса.

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Бывший чиновник Минобороны РФ Андрей Ильницкий в своей статье для газеты «Коммерсант» предположил, что следующим этапом эскалации могут стать массированные удары по крупным промышленным предприятиям Украины, а впоследствии даже по базам НАТО в странах Балтии и Румынии.

В то же время, западные эксперты отмечают, что такой сценарий создает риск прямого столкновения России с Североатлантическим альянсом.

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