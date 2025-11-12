Солидер АдН Тино Хрупалла / © uk.wikipedia

Реклама

Немецкий ультраправый политик Тино Хрупалла, являющийся одним из лидеров партии «Альтернатива для Германии» (АдН), заявил, что Россия под президентством Владимира Путина не представляет угрозы для его страны. При этом он предостерег от потенциальной опасности со стороны Польши. Эти комментарии, которые другие германские политики считают прямым повторением месседжей Кремля, прозвучали на фоне того, что АдН все чаще называют «пятой колонной», продвигающей российские интересы внутри страны.

Об этом пишет Politico.

Путин мне ничего не сделал

Во время выступления на немецком общественном телевидении Тино Хрупалла категорически отверг идею российской угрозы, прямо заявив, что не видит опасности.

Реклама

Путин мне ничего не сделал. Я не вижу никакой опасности для Германии со стороны России в настоящее время», — сказал Хрупалла.

После этого он настоял на том, что любая страна может потенциально представлять угрозу Германии. В качестве примера он назвал Польшу, сославшись на отказ Варшавы экстрадировать украинского гражданина, которого немецкие власти подозревают в подрыве газопроводов «Северный поток» в 2022 году.

«Возьмите, например, Польшу. Польша также может быть для нас угрозой», – заявил Хрупалла.

Обвинения в шпионаже

Политики из центристских партий Германии все чаще обвиняют АдН в том, что она действует как «рупор Кремля». Некоторые даже предполагают, что Россия использует доступ партии к официальной информации для шпионажа.

Реклама

Например, глава комитета Бундестага по надзору за разведкой Марк Генрихманн считает, что Россия занимается именно этим.

«Россия, конечно, оказывает свое очевидное влияние в парламенте, особенно в АдН, чтобы шпионить и получать конфиденциальную информацию. АдН с благодарностью позволяет использовать себя для этого предательства в пользу Путина», — сказал журналистам Генрихманн.

Хрупалла категорически отвергает эти обвинения и называет их «коварными».

"Они обвиняют нас в вещах, которые никогда не смогут доказать, и я считаю это коварным", - ответил он.

Реклама

Внутренний раскол через BRICS

Комментарии Хрупаллы прозвучали на фоне внутреннего спора в АдН по группе партийных политиков, планировавших поездку в Россию на международную конференцию стран BRICS в Сочи.

Другая солидер Адн, Алис Вайдель, пытающаяся улучшить имидж партии и обуздать наиболее откровенных пророссийских политиков, пыталась остановить эту поездку, что свидетельствует о росте раскола внутри партии относительно степени поддержки России.

«Мы не должны так продолжать. Мы не можем себе это позволить, и мы этого не хотим», — заявила она журналистам в Бундестаге.

Напомним, АдН оказалась под шквалом критики со стороны германских чиновников. Партия открыто демонстрирует свою близость к российскому диктатору и ведет себя как «немецкая партия Путина» .