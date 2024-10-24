Путин не применит свое ядерное оружие, размещенное в Беларуси, без моего согласия — Лукашенко

Россия завершила строительство специального хранилища для тактического ядерного оружия в Беларуси.

Об этом в интервью BBC заявил самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко.

Однако Россия не применит ядерное оружие, которое она разместила на белорусской территории, если он лично не даст на это согласия.

"Путин никогда не применит ядерное оружие, расположенное на территории Беларуси без согласия белорусского президента. Вы это четко должны понимать. Если даже нам пришлось бы от кого-то защищаться или атаковать, мы бы также советовались с Россией по этому поводу, ведь она — наш союзник", – сказал Лукашенко.

В то же время он отметил, что готов к такому решению.

"Я полностью готов, иначе зачем это оружие? Но только если на территорию Беларуси ступит нога хоть одного иностранного солдата... Мы не планируем ни на кого нападать", — сказал он.

Что известно о размещении ядерного оружия РФ в Беларуси

Президент РФ Путин заявил, что Россия передала белорусской армии ракетный комплекс "Искандер", способный нести ядерное оружие. По его словам, лидер белорусского режима Александр Лукашенко уже давно поднимает вопрос о размещении в Белоруссии российского тактического ядерного оружия. Он добавил, что такие действия являются своеобразным ответом на решение Великобритании передать Украине танковые снаряды, содержащие обедненный уран.

Он добавил, что Россия не передает Беларуси тактическое ядерное оружие, но разместит его и научит военных.

Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что намерение России разместить в Беларуси ядерное оружие приведет к внутренней дестабилизации страны и окончательно испортит российскую репутацию в глазах белорусского общества.

Международная кампания по уничтожению ядерного оружия (ICAN) осудила заявление президента Путина о размещении ядерного оружия в Беларуси.