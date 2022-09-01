Путин не примет участие в общей церемонии прощания с Горбачевым: в Кремле назвали причину

Российский диктатор Владимир Путин не поучаствует в общей церемонии прощания с первым и последним президентом СССР Михаил Горбачевым.

Причина – загруженный график "фюрера".

Об этом сообщают российские средства массовой пропаганды.

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"Мы знаем, что церемония прощания состоится 3 сентября, похороны, но, к сожалению, рабочий график президента ему не позволит это сделать 3 сентября, поэтому он решил обязательно это сделать сегодня", – заявил Песков.

Как передает "Медуза", Путин попрощался с Горбачевым в Центральной клинической больнице в Москве 1 сентября. Как видно из опубликованных видео в РосСМИ, Путин возложил цветы к гробу Горбачева в индивидуальном порядке, поклонился, оглянулся и ушел.

Известно, что церемония прощания с Михаилом Горбачевым состоится в Колонном зале Дома профсоюзов в Москве. Похороны Михаила Горбачева пройдут в субботу, 3 сентября, на Новодевичьем кладбище Москвы.

Напомним, первый и единственный президент СССР Михаил Горбачев скончался 30 августа в возрасте 91 года.

Умер Михаил Горбачев: история первого и единственного президента СССР

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