"Путин не проиграл": неожиданная оценка позиций хозяина Кремля от британского социолога

Внутри страны положение российского президента даже более крепкое, чем было до начала полномасштабного вторжения.

Известный специалист из России, профессор лондонского Кингс-колледжа и директор по демократической устойчивости Европейского центра политического анализа Сэм Грин считает неправильным говорить о поражении российского президента Владимира Путина. По его словам, внутри страны его положение даже крепче, чем было до февраля 2022 года.

Такое мнение он высказал в своем сообщении на платформе Substack.

По словам Сэма Грина, то, что Россия не смогла реализовать свои территориальные амбиции, стала менее успешной и защищенной, подтолкнула Финляндию и Швецию в НАТО и сама приближает к вступлению в Альянс Украину.не является основанием объявлять о поражении Путина.

“Если бы Россия была страной, в которой президент должен отчитываться, в любом реальном смысле, за свою заботу о национальных интересах, то все это имело бы значение. Но Россия – не такая страна”, – объясняет он.

Война в Украине, по его мнению, означает Путину еще большую возможность расправиться с внутренними врагами в России.

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“Никакой организованной массовой оппозиции больше нет. Россияне сопротивляются пассивно – бегут из страны или откупаются от военной службы взятками. Тех, кто открыто высказывается против войны, ждут репрессии. Даже среди сомневающихся в том, что эту войну нужно было начинать, многие считают, что если она уже начата, необходимо найти способ ее выиграть или хотя бы не проиграть”, — добавляет Грин.

Социолог считает, что даже мятеж Пригожина не поколебал путинский режим.

"Факт, на который нужно обращать больше внимания, — это не то, что Пригожин восстал, а то, что к нему никто не присоединился", — подчеркнул он.

Сэм Грин отметил, что война дала возможность Путину наладить новые отношения с богатыми и могущественными россиянами, хотя и непосредственно пострадавшими от западных санкций, но теперь получившими возможность создавать новый капитал.

“Из металла нужно делать танки и снаряды, нужно вербовать армии наемников, есть логистика поставки фронта и обхода санкций – все это щедрые источники дохода для тех, кто сумел об этом позаботиться. А выделение доступа к этим доходам и так, чтобы себя не забывать — это именно та игра, которая и наделяет Путина властью”, — пишет социолог.

Напомним, во время саммита НАТО в Вильнюсе президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что российская агрессия не продлится годами и "Путин уже проиграл эту войну".

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