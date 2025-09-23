Путин не просто угрожает, а готовится к ядерному удару: разведчица США сделала тревожное предупреждение

Путин играет с ядерным арсеналом

Российский диктатор Владимир Путин «держит палец на ядерной кнопке», так что риск глобальной войны ежедневно растет.

Об этом пишет стратегический аналитик военной разведки, экс-сотрудник\ Разведывательного управления Министерства обороны США Ребекка Коффлер для The Telegraph.

В пятницу три российских МиГ-31 нарушили воздушное пространство Эстонии — страны-члена НАТО. Это стало очередной провокацией Кремля после недавних инцидентов с беспилотниками над Польшей и Румынией.

Коффлер предупреждает, что такие действия являются частью опасной игры Путина, направленной на проверку реакции НАТО и снижение чувствительности Европы к нарушениям ее суверенитета. Но угроза гораздо серьезнее.

На прошлой неделе Россия провела масштабные учения «Запад-2025», кульминацией которых стало моделирование тактического ядерного удара. За процессом лично наблюдал Владимир Путин. По словам Коффлер, «риск ядерной войны сегодня — на самом высоком уровне. Она пишет: „Немыслимое является более реальным, чем большинство готово признать“.

Россия отрабатывает сценарии ограниченного применения ядерного оружия, а Путин и Генштаб рассматривают его не только как фактор сдерживания, а как реальный боевой инструмент.

Кроме того, отсутствие доверия между Москвой и Западом, регулярные провокации и параллельные учения НАТО и РФ создают опасные условия для случайной эскалации.

Ситуация напоминает кризис 1983 года во время учений «Able Archer», когда мир оказался в шаге от ядерной войны из-за советских подозрений.

Сегодня, на фоне войны в Украине, отсутствия прямых каналов связи между Россией и НАТО и взаимных обвинений в планах нападения, «туман войны» может стать фатальным, предостерегает Коффлер.

«Вероятность просчета с трагическими последствиями вполне реальна», — подытожила аналитик.

Напомним, Польша и Швеция впервые в истории начали военные учения. Страны будут проводить совместные операции в Балтийском море, а также развивать сотрудничество в области оборонных технологий.

Воздушные провокации со стороны России

Отметим, что в сентябре российские военные отметились рядом демонстративных нарушений воздушного пространства стран НАТО.

Во время массированной атаки по Украине в ночь на 10 сентября российские дроны впервые целенаправленно залетели в Польшу. Около 20 дронов РФ залетели на территорию Польши и были сбиты силами ПВО и авиацией НАТО. У них не было боевых частей.

19 сентября российские истребители МиГ-31, запускающие аэробалистические ракеты Кинжал, на 12 минут вторглись в воздушное пространство Эстонии. Войска НАТО для перехвата подняли истребители F-35 военно-воздушных сил Италии.

На днях российские истребители нарушили зону безопасности Польши и пролетели над ее буровой платформой в Балтийском море.

Кроме того, на латвийском побережье обнаружили обломок русского дрона. Очередной инцидент с российским дроном на территории Латвии подчеркивает растущую угрозу для стран Балтии и НАТО.

В Литве предложили отвечать на подобные вторжения ущербом, как это сделала Турция в 2015 году с российским Су-25, залетевшим в ее воздушное пространство.

Об аналогичных намерениях заявили в Минобороны Великобритании.