Путин не решился выйти из Кремля, чтобы принять участие в выборах: фото

Президент государства-агрессорки Владимир Путин, не выходя из Кремля, проголосовал на продолжающихся в России региональных выборах. Онлайн-голосование в этом году возможно в ряде российских регионов, включая столицу Москву.

В видеотрансляции Кремля Путин призвал жителей регионов, где проходят выборы, принять участие в голосовании.

"Тем более что избирательные процедуры в нашей стране организованы максимально комфортно", — добавил российский президент, сидя перед компьютером в своем кабинете.

На опубликованном фото видна надпись на экране его компьютера: "Спасибо, вы успешно проголосовали". Это свидетельствует, что хозяин Кремля не приходили на избирательный участок, а проголосовали дистанционно.

Также читайте Путин определил новый крайний срок окончания войны — эксперт

Критики онлайн-голосования в России утверждают, что его недостаточная прозрачность открывает двери для массовых манипуляций на выборах. Именно с этой целью хозяин Кремля, готовящийся к следующим выборам президента 2024 года, готовит россиян к такому способу волеизъявления.

Как сообщает The Moscow Times, чтобы привлечь москвичей к электронному голосованию, власти проводят розыгрыш, в котором жители города могут выиграть подарочные сертификаты стоимостью от 10 до 50 долларов. В то же время, власти поручили государственным организациям требовать от своих сотрудников регистрации и участия в онлайн-голосовании.

Напомним, Россия также организовала голосование на временно оккупированных территориях Украины. При этом российская избирательная комиссия назначила псевдовыборы на территориях, которые ВСУ давно уволили.

Читайте также: