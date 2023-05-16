"Путин не смел и не силен": экс-разведчик России предоставил два варианта выхода из войны для диктатора

Российский глава Владимир Путин находится в проигрышной ситуации в любом случае. Однако даже при таких условиях у него есть два варианта выхода из войны.

Об этом в эфире Апостроф TV рассказал экс-сотрудник российской разведки Сергей Жирнов.

По словам Жирнова, Путин может прекратить войну и признать поражение, вывести войска, извиниться перед украинцами, выплатить репарации, выдать всех военных преступников, как это написано в последней резолюции Генеральной Ассамблеи ООН.

В то же время эксразведчик отметил, что на это бесполезно надеяться.

"Я сомневаюсь во всем этом, потому что Путин никогда не признает своих ошибок, это известно, у него всегда виноваты все – это мы видели в последний раз в его бессмысленной речи на 9 мая на Красной площади", – сказал Жирнов.

Еще один вариант выхода из войны для диктатора – пустить шар в лоб, как это сделал в свое время такое же лицо, как он, Адольф Гитлер.

При таком раскладе преемники Путина смогут свалить всю вину на него, заявив, что он "самый большой дурак в мире и в России, и что он во всем виноват, и что это его война".

Однако и этот вариант эксразведчику кажется сомнительным.

"Для этого нужно быть смелым и сильным человеком. Путин не смел и не силен", — сказал Жирнов.

Напомним, в 2022 году российский глава подписал указ о контрактной службе с вознаграждением в виде российского паспорта. Путин изменил требования для получения гражданства РФ иностранными гражданами, заключившими контракты о прохождении военной службы.

В то же время, согласно соцопросу в РФ, около трети граждан считают оправданным шагом, если глава Кремля нанесет по Украине ядерный удар.

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