Путин не смирится с поражением в войне: его венгерский друг Орбан объяснил причину

Венгерский премьер прогнозирует затяжную войну и не верит, что Украине поможет западное оружие в противостоянии российской агрессии.

Поражение в развязанной в Украине войне не позволит Владимиру Путину победить на предстоящих президентских выборах даже с массовыми фальсификациями. Поэтому хозяин Кремля, чтобы сохранить свой пост, не отступится от намерений захватить Украину.

Как сообщает издание Tichys Einblich, подобными соображениями премьер-министр Венгрии Виктор Орбан поделился с журналистами во время встречи в Будапеште.

Приверженный Путину венгерский премьер уверен, что скорого завершения войны не будет. Об этом, якобы, свидетельствует активное наращивание Россией военных ресурсов – милитаризация экономики, развертывание военных производств и мобилизация мужчин в армию.

Также он отметил, что Кремль не пугает изоляционная политика стран Запада. Наоборот власти РФ используют ее, чтобы через своих пропагандистов убедить россиян, что остальной мир якобы не понимает Россию.

Виктор Орбан, правительство которого отказывается от военной помощи Украине, заявил, что западное оружие украинцам не поможет. При этом он с насмешкой упомянул о военной помощи от Германии: "Сначала это было 5000 касок, теперь танки".

В конце концов, он сделал циничный прогноз результата войны, заметив, что в Украине рано или поздно закончатся человеческие ресурсы.

Напомним, в ноябре прошлого года у посольства Венгрии в польской столице Варшаве прошла протестная акция, на которую принесли куклу Путина, из задницы которой торчала фигура венгерского премьер-министра Виктора Орбана. Совместными усилиями участники этого действа освободили Орбана из его неприятного плена.

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