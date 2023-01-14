"Путин не спрячется": политолог объяснил, что ждет президента РФ после поражения в Украине

Президент России Владимир Путин имеет единственную возможность сохранить жизнь и свободу - это быстрая капитуляция в обмен на западные гарантии безопасности. После поражения в войне с Украиной неприкосновенность Путина не сможет гарантировать никто.

Такое мнение высказал в эксклюзивном интервью ТСН.ua публицист и политолог Михаил Шейтельман.

"У него есть еще пока возможность и шанс разменять свой иммунитет в международном плане на что-то, если сейчас он капитулирует, уйдет от власти... Если предложить, например, американцам, что они сохраняют жизнь Путина, отказываются от его преследования в обмен, то на такое пока пойдут. Дальше может уже и нет. Это единственная возможность", - считает Шейтельман.

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По его мнению, президент РФ после поражения в войне и потери власти спрятаться уже не сможет.

"Есть всего одна страна в мире, которая могла бы в теории гарантировать его неприкосновенность - это Китай. Других стран просто нет. Западные страны мы сразу отметаем, а у остальных нет инструментов. Он уедет в Индию, Индии завтра скажут - выдайте Путина, или против вас эмбарго. Конечно она выдаст в ту же секунду или продаст за деньги", - отметил политолог.

Шейтельман также не верит, что Путин может скрыться в Венесуэле или в других странах, где действует ЧВК "Вагнер":

"ЧВК "Вагнер" действует, пока есть Путин у власти в России. Не будет никакого ЧВК "Вагнер", все будет уничтожено за секунду. Когда развалился Советский Союз, рухнули почти все режимы, которые он поставил по миру. Это была куча стран в Центральной Америке, в Африке, Азии. Уничтожить Путина, поймать его в Центральноафриканской республике для западных сил, когда у него нет ядерной кнопки - это вопрос недели".

Напомним, российский политолог Аббас Галлямов со ссылкой на свои источники сообщил, что президент РФ Владимир Путин и его соратники разрабатывают план побега в Латинскую Америку на случай поражения в войне и госпереворота.

Советник Офиса президента Алексей Арестович утверждает, что Путин якобы трижды просил у Китая политического убежища.

В свою очередь, военный эксперт Михаил Самусь прогнозирует, что Россия уже в скором времени может уйти со всех оккупированных территорий Украины, включая Крым, самоизолироваться и окончательно превратиться в диктатуру фашистского типа. Путин, несмотря на поражение в войне, удержит власть, но помешать вступлению Украины в ЕС и НАТО больше не сможет.

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