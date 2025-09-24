Путин не станет бессмертным: что говорят ученые о пределах человеческого долголетия

Владимир Путин / © Associated Press

Несмотря на попытки Владимира Путина и других пожилых политиков демонстрировать бодрость и молодость, биология остается неизменной. Геронтологи отмечают, что современная медицина на самом деле позволяет людям в возрасте 70–80 лет оставаться активными, вести насыщенную жизнь и управлять государством. Однако она не способна остановить естественные механизмы старения: клеточные мутации, износ сосудов и нервной системы, гормональные сбои.

Об этом рассказала Елена Товажнянская, профессор и заведующая отделом нейрокогнитивных и сосудистых заболеваний головного мозга ГУ "Институт геронтологии им. Д.Ф. Чеботарева НАМН Украины" в комментарии Telegraf.

"С возрастом у человека происходят физиологические изменения, которые называют процессом старения. Развитие болезней Паркинсона, Альцгеймера и других заболеваний оказывает значительное влияние на когнитивные, психологические, двигательные и поведенческие функции", — объясняет Елена Товажнянская.

По ее словам, на скорость и качество старения оказывают влияние многие факторы: генетика, экологические условия, питание, вредные привычки, уровень образования и психологический опыт жизни. Также критически важно, какие есть хронические заболевания у человека — артериальная гипертензия, сахарный диабет, атеросклероз, проблемы с сердцем, печенью или почками могут значительно ухудшить состояние мозга и ускорить когнитивные нарушения, включая деменцию.

Современная Россия и другие постсоветские республики унаследовали от СССР геронтократию — систему, где власть сосредоточена в руках пожилых людей. Путин, которому сейчас 72 года, имеет в окружении топ-чиновников людей примерно его возраста: бывший министр обороны и нынешний секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу, советник президента Николай Патрушев, председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин и глава Генштаба Валерий Герасимов.

Все они, равно как и президент, испытывают возрастные изменения, влияющие на физическую активность, когнитивные способности и психику. Какая именно сфера первой претерпевает изменения, зависит от сочетания генетических и внешних факторов, состояния здоровья и образа жизни.

"Человек может дожить до 90 лет, иметь определенные признаки старения, но оставаться ментально уравновешенным", — подчеркивает профессор.

Возраст приносит не только физические изменения, но и постепенное изменение характера и когнитивных способностей. По словам Елены Товажнянской, важную роль играет не только генетика, но и то, проходит ли человек регулярные обследования, контролирует ли состояние своего здоровья и получает ли соответствующую терапию.

"Если человек следит за своим здоровьем, делает все для его поддержки, прислушивается к врачам, определенные процессы можно замедлить. Но возрастные изменения все равно есть у каждого человека, — объясняет эксперт. — Возможно, кого-то они не приведут к деменции или психическим расстройствам, но будут постепенно развиваться".

Даже современная медицина не может полностью остановить старение или сделать так, чтобы в 70 лет человек оставался "ребенком", как об этом заявлял президент Китая Си Цзиньпин на неформальной встрече с Путиным и Ким Чен Ыном. По словам Товажнянской, хотя ведутся исследования по блокированию определенных генов и созданию новейших лекарств, некоторые заболевания, например, болезнь Альцгеймера контролировать на 100% невозможно.

С возрастом меняется также характер: люди становятся более импульсивными или подозрительными, меняется быстрота мышления и способность принимать решения. "Присущие человеку черты характера обостряются с возрастом. Если человек был подозрителен или неуравновешен с молодости, старение лишь усугубит эти черты", — добавляет ученый.

Что касается заявлений о жизни до 150 лет, то Товажнянская отмечает, что это маловероятно. Даже пересадка органов и современные биотехнологии не позволяют полностью восстановить критически важные органы — аорту, головной мозг и другие. С возрастом организм теряет способность к восстановлению, клетки больше не делятся вечно, а иммунная система слабеет.

"Сегодня реалистично продлить жизнь человека до 100-120 лет — при условии здорового образа жизни, эффективной профилактики и высококачественной медицинской помощи. И даже тогда ключевым является не только количество лет, а их качество — активность, когнитивная и психическая способность", — заключает Товажнянская.

Ученый также отмечает, что продление жизни до более 120 лет может стать реальностью только после многолетних исследований, и даже тогда успех не будет гарантирован. "Говорить о 150 годах — это больше фантазия, чем наука современности", — резюмирует она.

Напомним, во время визита Путина в Китай глава КНР Си Цзиньпин поднял тему возможности продлить жизнь до 150 лет в личном разговоре с президентом России.