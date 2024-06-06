Путин не умеет воевать против великих держав: у Зеленского прокомментировали пресс-конференцию диктатора

В Зеленского заявили, что российский диктатор Путин боится НАТО и не умеет воевать против больших стран.

Во время недавней пресс-конференции кремлевский диктатор Владимир Путин заявил, что россияне якобы "защищают сами себя в Украине" и предложил представить, что "США захватили части территорий Мексики", а затем заставили ее бороться за возвращение собственных территорий. Он считает, что якобы "то же делает Запад относительно российско-украинского кризиса".

Однако, как заявил советник главы ОПУ Михаил Подоляк в комментарии "24 Каналу", эти заявления свидетельствуют о страхе Путина перед НАТО и его неумении воевать против больших стран.

По словам Подоляка, вся пресс-конференция Путина была посвящена призыву не предоставлять оружие Украине. Кремль придумал себе историю, что "Россия воевала с Украиной всего три дня, а сейчас воюет с НАТО". Путин говорит, что россияне якобы "защищают сами себя". Однако временно оккупированные территории Украины не имеют никакого отношения к России.

Советник главы ОПУ отметил, что российский диктатор может воевать только против маленьких стран, а вести войну против Украины оказалось гораздо сложнее.

"Он пришел в Украину, которая намного больше, волевая с точки зрения готовности сопротивляться, понимая, что пришли с геноцидного типа войной. Это вопрос выживания. Выяснилось, что с Украиной воевать нельзя", – объяснил Подоляк.

По мнению чиновника, Путин фактически просит не предоставлять Украине оружие, потому что не умеет вести войну, когда против него воюют профессионально, с оружием, в паритетном количестве и с дальнобойными инструментами. Оккупационная армия умеет и любит совершать геноцид гражданского населения, убивать, в частности, женщин и детей.

"Так же себя ведут серийные убийцы, когда они доказывают, что якобы имеют право убить представителей каких-то социальных групп. Поскольку считают, что эти группы "мешают человечеству развиваться правильно". Поэтому он будет их убивать по ночам как Джек-Потрошитель и делать "полезное дело" "Для человечества. Так же это лицо говорит", — добавил советник главы ОПУ.

Напомним, ранее российский диктатор Владимир Путин назвал условие, при котором, по его словам, могла бы закончиться война в Украине. По его словам, США должны прекратить поставлять Украине оружие.

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