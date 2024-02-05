"Путин не верит своему счастью": Трамп может пожертвовать Украиной ради победы на выборах — FT

По мнению FT, вполне возможно, что Трамп приветствовал бы украинское поражение – если бы оно произошло вовремя перед президентскими выборами в США и позволило бы в очередной раз раскритиковать Байдена.

Бывший президент США Дональд Трамп может "пожертвовать" интересами Украины, чтобы снова стать главой Белого дома.

Об этом говорится в статье Financial Times.

Авторы статьи отмечают, что до выборов президента США еще много месяцев. Но Дональд Трамп уже оказывает глубокое вредное влияние на американскую внешнюю политику. Так, по поручению Трампа, республиканцы в Конгрессе блокируют военную помощь Украине.

"Хотя на этой неделе Сенат США может согласовать пакет помощи, республиканцы в Палате представителей остаются абсолютно неуступчивыми. В результате становится все менее вероятным, что военная помощь Украине попадет через Конгресс в ближайшие месяцы – или даже в этом году", – говорится в статье.

Опасность "снарядного голода" для Украины

FT отмечает: последствия такого решения могут быть катастрофическими. Украина уже испытывает недостаток боеприпасов – в частности, артиллерийских снарядов. В этом году это станет еще острее с все более опасными результатами.

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Джек Уотлинг из Британского Королевского института объединенных служб, часто посещающий передовую в Украине, говорит, что ситуация сейчас чрезвычайно серьезная. По его информации, дефицит боеприпасов уже привел к увеличению потерь украинцев. Не уверены, когда поступят новые поставки техники, украинские военные не могут планировать будущие операции.

"Дефицит оружия также влияет на желание украинцев идти на военную службу. Ужесточение давления на украинские власти является частью объяснения публичных споров между президентом Владимиром Зеленским и его главкомом Валерием Залужным", — отмечает FT.

Несмотря на то, что ЕС предоставит 50 миллиардов евро новой финансовой поддержке украинскому правительству, европейские производственные линии еще не готовы восполнить пробел боеприпасов, оставленный американцами. По мнению аналитиков, это продлится по крайней мере до 2025 года. А вторая половина этого года потенциально очень опасна для Украины.

Уотлинг считает, что последствия дефицита боеприпасов "сначала будут ощущаться медленно, а затем быстро". Он предупреждает, что "когда дойдет до того, что последствия станут очень очевидными, будет уже поздно".

"Трампа это не волнует"

"Трампа и его сторонников от Республиканской партии, похоже, это не волнует. Очевидно, они готовы рискнуть победой России — если это немного увеличит шансы Трампа победить президента Джо Байдена в ноябре", — пишут в издании.

Некоторое нежелание республиканцев оказать новую помощь Украине обусловлено подлинным скептицизмом в отношении войны. Но большинство проволочек связано просто с отказом Трампа дать Байдену нечто, что выглядит как "победа" накануне президентских выборов.

В 2023 году республиканцы требовали, чтобы военная помощь Украине была привязана к новым мерам и деньгам на охрану границ в США. Демократы согласились. Но Трамп и республиканцы так и не дали ответа.

"Очевидно, Трамп хочет руководствоваться идеей, что Байден руководил хаосом и поражением — от южной границы до Кабула и Киева. Если свобода Украины и безопасность Европы побочный ущерб в попытке Трампа вернуться в Белый дом, бывший президент, кажется, считает это ценой, которую стоит заплатить", – предполагают авторы статьи.

Трампу может быть выгодным поражение Украины

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По мнению FT, вполне возможно, что Трамп приветствовал бы украинское поражение – если бы оно произошло вовремя перед президентскими выборами и позволило ему озвучить свои любимые заявления о слабости и провале администрации Байдена.

Однако авторы статьи отмечают, что Трамп не мог сделать ничего из этого самостоятельно – ему потакают республиканцы в Палате представителей.

Американские политики в шоке

Те в Вашингтоне, кто серьезно воспринимает американское глобальное лидерство, разумеется, ошеломлены. Сенатор Марк Уорнер, председатель Комитета Сената по разведке, написал на X, что "если мы не выполним наши обязательства перед Украиной, не останется ни одной нации — друга или врага — которая снова нам будет полностью доверять".

Директор ЦРУ Билл Бернс заявил, что для США покинуть Украину сейчас было бы ошибкой "исторического масштаба". Решение было бы еще более непонятным, поскольку, в отличие от войн во Вьетнаме или Афганистане, американские военные не воюют и не погибают.

Путин не может поверить своему счастью

В издании предполагают, что президент России Владимир Путин, вероятно, не может поверить своему счастью.

"За исключением того, что в определенном смысле это не счастье, а вознаграждение за долгосрочные российские инвестиции. Трамп называет обвинение в том, что Кремль работал над его избранием в 2016 году, "российской мистификацией". Но есть много доказательств вмешательства Москвы, направленного на пользу Трампа – например, взлом и обнародование внутренней электронной почты Демократической партии в середине кампании 2016 года", – отмечают в издании.

FT предполагает, что Путин сделал долгосрочную ставку на Трампа.

"Если в Конгрессе не изменится мнение в последнюю минуту, эта ставка может наконец-то оправдаться — на полях сражений в Украине", — подытожили в Financial Times.

Ранее журналист "Голоса Америки" Остап Ярыш заявил, что Трамп давит на Конгресс, чтобы заблокировать помощь Украине.

Напомним, Дональд Трамп заявлял, что в случае победы на выборах потребует от Запада компенсировать стоимость предоставленного Украине оружия. Также он в очередной раз заверил, что завершит войну в Украине через 24 часа и заставит Зеленского и Путина заключить соглашение.

По мнению Трампа, Украине нужно было "отдать" РФ свои территории.

В New York Times объяснили, почему ЕС опасается победы Трампа.