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Путин не выдал своего друга Асада новым властям Сирии — NYT

Сирийские власти до сих пор открыты для переговоров с Кремлем.

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Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Путин и Асад

Президент России Владимир Путин и бывший диктатор Сирии Башар Асад / © Associated Press

В Кремле отказали в просьбе новых властейи Сирии выдать бывшего диктатора этой страны Башара Асада, бежавшего в Москву после падения режима.

Об этом впервые публично сообщил президент Сирии Ахмад аль-Шараа в интервью изданию The New York Times.

По его словам, в январе 2025 года сирийские официальные лица попросили Кремль выдать Асада как условие сохранения военного присутствия России в Сирии. Но российские официальные лица отклонили этот запрос.

«Мы сказали всем сторонам, что это военное присутствие должно соответствовать правовой базе Сирии. И все новые соглашения должны обеспечить независимость Сирии, стабильность ее безопасности и то, что присутствие ни одной страны не создает угрозы или опасности для других стран через территорию Сирии», — добавил аль-Шараа.

Однако сирийские власти до сих пор открыты для переговоров с Кремлем.

“Россия является постоянным членом Совета Безопасности. Оружие Сирии полностью российское. Есть много продовольственных и энергетических соглашений, на которые Сирия полагалась в течение многих лет», — сказал аль-Шараа.

Напомним, ранее ЗМИ сообщали о требовании сирийских властей к Москве выдать Башара Асада для суда за преступления против своего народа.

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