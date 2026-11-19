Владимир Путин / © Associated Press

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Российский президент Владимир Путин заявил, что Москва по дипломатическим каналам пригласила представителей европейских стран на переговоры по урегулированию войны в Украине. По его словам, Кремль хочет выяснить позицию Европы и обсудить вопросы безопасности.

Об этом Путин сообщил, комментируя возможность привлечения европейских государств в переговорный процесс.

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«Мы согласились с предложением американских переговорщиков о том, что безопасность Украины должна быть вписана в общеевропейскую безопасность. Но известно, что обсуждать безопасность Европы без Европы – странное дело», – заявил Путин.

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«Но нам нужно понять, с чем Европа придет на переговоры. И поэтому мы по дипломатическим каналам предложили европейцам приехать в Москву, чтобы определить их позицию», — добавил он.

Путин выдвинул Украине и Европе условия для завершения войны

Ранее Владимир Путин заявил, что не видит непреодолимых препятствий для завершения войны в Украине, однако Киев и Европа, по его словам, должны согласиться на российские компромиссы.

«В Киев и Европу придет понимание, что лучше согласиться на компромиссы, чем потом столкнуться с реалиями», — заявил глава Кремля.

Он также призвал Украину принять условия, которые Москва предлагала еще до переговоров в Анкоридже. В то же время Путин назвал "бессмысленными" попытки заставить Россию отступить от своих территориальных требований.

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Кроме того, президент заявил, что безопасность Украины должна быть частью общеевропейской системы безопасности. Он также возразил, что РФ готовится к войне с Европой в 2030 году.

Встреча Трампа, Си и Путина в Китае: главные итоги

Напомним, 19 ноября в китайском Шэньчжэне состоялась трехсторонняя встреча Дональда Трампа, Си Цзиньпина и Владимира Путина. Перед саммитом американский президент провел отдельно переговоры с лидерами России и Китая.

Во время вступительных заявлений Си призвал отказаться от мышления холодной войны, уважать суверенитет государств и стремиться к ядерному разоружению. Трамп выразил надежду на завершение войны в Украине, а Путин отметил «общую ответственность» трех стран за международную безопасность.

После переговоров лидеры разъехались без совместного выступления перед журналистами. Впоследствии была обнародована декларация, в которой США, Китай и Россия заявили о намерении уменьшать ядерные риски, реформировать ООН и наращивать поставки нефтепродуктов.

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Отдельно в документе подняли вопросы иммунитетов государственных чиновников и призвали Международный уголовный суд не «злоупотреблять юрисдикцией». В то же время, в приведенных положениях декларации Украину не упомянули.

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