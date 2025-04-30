Путин неожиданно заявил, что ему есть на кого опереться в Европе: чем это закончится

Президент РФ Владимир Путин / © Associated Press

Реклама

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что на Западе, в частности, в Европе, есть люди, разделяющие «российские ценности». Это якобы позволит в будущем «нормализовать» отношения с европейцами.

В этом хозяин Кремля убеждал российскую молодежь, которую в среду, 30 апреля, собрали на пропагандистский марафон «Знание. Первые», передает государственное агентство «РИА Новости».

«На Западе есть люди, которые разделяют российские ценности, и ряд французов воюют в зоне спецоперации на стороне РФ», — заявил Путин.

Реклама

По его словам, не все европейцы, являющиеся сторонниками России, выражают свою точку, поскольку опасаются реакции властей.

«Кто-то молчит, кто-то очень скромно о чем-то заявляет, чтобы их особо не слышали. Немного, конечно, людей, которые под давлением официальных властей имеют дерзость выражать свою точку зрения», — размышлял кремлевский диктатор, полностью подавивший в стране политическую оппозицию.

При этом президент государства-агрессора добавил, что не сомневается, что «у нас рано или поздно отношения с Европой возобновятся».

Заявление Путина резко противоречило высказываниям заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева, который, по информации российских пропагандистов, на этом же форуме заявил, что в отношениях с Европой была пройдена точка невозврата и России там разговаривать не с кем. По словам экс-президента РФ, по сравнению со своими предшественниками европейские руководители «измельчали».

Очевидно, кремлевские ораторы перед своими выступлениями, которыми промывали мозги российской молодежи, не сверили тезисы своих речей или Медведев ударился в импровизацию.

Напомним, ранее Путин заявил о «героизме» солдат Ким Чен Ына и поблагодарил за то, что они воюют против Украины.