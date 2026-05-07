Путин нервничает из-за 9 мая и стянул ПВО в Москву: как Киев может переиграть Кремль

Владимир Путин. / © Associated Press

Реклама

Ситуация вокруг «перемирия», которое Россия объявила на “День победы” на 8–9 мая, с самого начала выглядела противоречивой. В свою очередь, Украина предложила более длительный режим тишины — с 6 по 9 мая. Впрочем, Москва официально не согласовала это.

Чего боятся в РФ и почему для Кремля важна тишина на параде в Москве, рассказали эксперты в комментариях «Фокус».

Политолог Станислав Желиховский подчеркнул, что если бы Кремль формально поддержал инициативу Киева о тишине от 6 мая, гарантий соблюдения договоренностей все равно не было бы.

Реклама

«Мы уже не раз видели, как Россия нарушает даже собственные заявления о прекращении огня. Поэтому ожидать полноценную тишину не стоит», — высказался эксперт.

По его словам, Украина может воздержаться от атак по Москве во время праздничных мероприятий 9 мая, но наносить удары по другим регионам России. В частности, по военной и энергетической инфраструктуре.

Желиховский отмечает, что для «фюрера» Владимира Путина очень важно обеспечить «картинку без войны» именно в Москве, где будут проходить главные торжества. Именно в столицу страна-агрессорка фактически взыскала значительную часть систем ПВО. Впрочем, другие регионы стали более уязвимыми к украинским атакам. По словам эксперта, атаки по отдаленным промышленным и энергетическим объектам могут создавать для Кремля гораздо большие экономические проблемы, чем даже символические атаки на Москву.

В то же время, эксперт предполагает, что Украина может временно воздержаться от масштабных атак в дни празднования — если Россия не продолжит массированные обстрелы украинских городов.

Реклама

«Если РФ и дальше будет систематически атаковать Украину, будет убивать гражданских и разрушать инфраструктуру, Киев вряд ли спокойно за этим будет наблюдать», — отмечает Желиховский.

Политолог Олег Постернак также считает, что украинский ответ на действия РФ скорее всего будет. Впрочем, не обязательно на Москву или на Красную площадь во время парада 9 мая.

«Скорее всего, удары могут быть направлены по военным, промышленным или энергетическим объектам РФ в других регионах. Таким образом, Украина будет демонстрировать сильную позицию в ответ на нарушение договоренностей Россией», — считает эксперт.

По его словам, если Россия нарушает «перемирие», а Украина вообще не отвечает, «то часть общества может задать вопрос: не остаются ли эти угрозы только словами».

Реклама

Как сообщалось, в городах России массово отменяют парады на 9 мая. Пока известно, что празднований не будет в 15 регионах. В частности, в Курской, Ленинградской, Белгородской и Ростовской областях, Краснодарском крае и Чувашии. Кроме того, российские власти не будут проводить никаких торжественных мероприятий на оккупированных территориях Украины.

Новости партнеров