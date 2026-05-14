Путин нервно наблюдает за встречей Трампа и Си Цзиньпина

Во время визита американского лидера Дональда Трампа в Пекин президент России Владимир Путин обеспокоен тем, что его актуальность и влияние уменьшаются из-за более стабильных отношений между США и Китаем.

Об этом пишет The Conversation.

Издание отмечает, что стремление Путина позиционировать Россию как большую державу зависит от того, будет ли Москва стратегически полезной для Вашингтона и Пекина. При этом влияние Путина существенно ослабло в обоих направлениях.

Его война против Украины больше не является приоритетным вопросом для США, а два главных американских собеседника на мирных переговорах Стив Уиткофф и Джаред Кушнер сосредоточились на переговорах с Ираном.

Последний телефонный разговор Путина с Трампом 29 апреля разочаровал российского лидера, поскольку американский президент отклонил его предложение о вывозе высокообогащенного урана из Ирана в Россию, сказав ему сосредоточиться на «прекращении войны с Украиной».

С китайской стороны дела, возможно, еще более тревожные. Последняя личная встреча Си и Путина состоялась в сентябре 2025 года. С тех пор они провели только одну видеоконференцию. Заявление Кремля во время саммита Трамп-Си о том, что Путин вскоре посетит Китай, больше похоже на отчаяние.

Издание отметило, что Россия получает наибольшую выгоду от продолжения конфликта США с Ираном. Эта война привела к росту цен на нефть и газ, что поддерживает военную экономику Москвы. Это также уменьшило поток американского оружия в Украину.

Именно поэтому Москва поддерживает военные усилия Тегерана.

Однако для Китая его отношения с США гораздо важнее, чем с Ираном. Это склоняет баланс предпочтений в Пекине к завершению конфликта, а не к его продолжению.

Это не означает, что Китай и США теперь объединятся против России, но тот факт, что Вашингтон и Пекин, похоже, движутся к периоду лучшего управления отношениями, свидетельствует о том, что усилия Путина заявить о себе как о сильном геополитическом игроке по большей части потерпели неудачу.

Напомним, во время исторической встречи в Пекине глава КНР Си Цзиньпин неожиданно поддержал позицию США относительно иранской угрозы.

