Боевые действия на территории России создают хорошие предпосылки для мирных переговоров с преемником диктатора.

Украинское наступление против войск страны-агрессора на территории Курской области РФ превосходит ожидания и демонстрирует, что российский президент Владимир Путин "ничего не контролирует".

Такое мнение высказал глава оборонного комитета Бундестага Маркус Фабер в своем сообщении в соцсети Х (ранее Twitter) в воскресенье, 11 августа.

“Наступление показывает российскому населению, что их диктатор ничего не контролирует и что для военного руководства это непосильный труд. Хорошая основа для мирных переговоров с преемником Путина. И для переговоров с Путиным перед Международным уголовным судом", — написал немецкий политик.

По его словам, украинское наступление вынуждает государство-агрессор отводить часть своих войск с фронта на востоке, что дает передышку дислоцированным там украинским подразделениям.

При этом Маркус Фабер подчеркнул, что это наступление украинцев является поводом поговорить о большем снабжении Украине танков Leopard2.

“Наша военная помощь Украине – лучшая инвестиция в нашу безопасность. Это каждый день уменьшает потенциал российской угрозы. Это защищает мирное население Украины от того, чтобы оно стало беженцами. Рупоры Путина в Германии теперь тоже могут это осознать", — подытожил он.

Напомним, ранее публикация немецкой газеты Bild о боевых действиях в Курской области РФ, в которых якобы применяют танки Leopard, разозлила заместителя председателя Совета нацбезопасности РФ и бывшего российского президента Дмитрия Медведева. Российский политик пригрозил Германии танками у Рейхстага.

Жители Курской области обратились к Путину

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