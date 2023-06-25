Путин ничего не обещал Пригожину: кремлевский пропагандист сделал тонкий намек

В одном из интервью Путин признался, что способен простить все, кроме "предательства".

Гарантии безопасности наемникам ЧВК "Вагнер" во главе с Евгением Пригожиным, которые были участниками "марша на Москву" 24 июня, давал самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко, а не лично российский президент Владимир Путин.

Об этом неожиданно заявил в своей телепрограмме кремлевский пропагандист Дмитрий Киселев, передает The Moscow Times.

Свое заявление он проиллюстрировал цитатой из интервью Путина, в котором тот признается, что способен прощать все, кроме "предательства".

Утром в субботу, 24 июня, когда Евгений Пригожин со своими наемниками захватил Ростов-на-Дону и отправил колонны "вагнеровцев" на Москву, хозяин Кремля назвал этот мятеж собственно "изменой" и "ударом в спину".

"Все, кто готовил вооруженный мятеж, понесут неизбежное наказание", — заявил Путин в видеообращении.

По подсчетам, которые подтверждают российские пропагандисты, присоединившиеся к мятежу Пригожина "вагнеровцы" сбили 6 вертолетов и один самолет ВКС РФ. Число жертв среди российских военных, по разным оценкам, составляет от 4 до 20 человек.

Напомним, спикер российского диктатора Путина Дмитрий Песков заявил, что лидер террористов ППК "Вагнер" Евгений Пригожин больше не будет проживать в России, он переедет в Беларусь. Также Дмитрий Песков пообещал, что Кремль помилует участвовавших в "восстании" террористов "Вагнера".

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