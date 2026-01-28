Путин обещает помощь лидеру, которого ранее угрожал "уничтожить"

Президент РФ Владимир Путин / © Associated Press

Президент России Владимир Путин на встрече с новым президентом Сирии Ахмедом аш-Шаара пообещал принять участие в восстановлении страны после войны, длившейся почти 15 лет. Интересно, что еще 10 лет назад в Кремле называли нынешнего сирийского лидера «изувером» и обещали его «уничтожить».

Об обещании Путина помочь президенту Сирии сообщает пресс-служба Кремля.

«Знаю, что очень многое нужно будет восстанавливать в Сирии, и наши экономоператоры, в том числе строительного сектора, готовы к этой совместной работе», — сказал в разговоре с сирийским лидером российский президент.

Путин на встрече с Ахмедом аш-Шаара также цинично заявил, что между Россией и Сирией «на межгосударственном уровне никогда не было никаких мрачных страниц».

Как отмечает издание The Moscow Times, ранее исламистскую группировку «Хайят Тахрир аш-Шам», которую возглавлял в Сирии аш-Шаара (известный также как аль-Джулани), в Москве называли «террористической организацией», которая действует «жестокими и варварскими методами».

МИД РФ в 2016 году заявил, что «борьба с этими изуверами будет продолжаться до их полного уничтожения». В 2017 году Минобороны РФ утверждало, что аль-Джулани оторвало руку во время одного из ударов российских ВКС.

Повстанцы, которыми руководил Ахмед аш-Шаара, в декабре 2024 года захватили власть в Сирии после бегства в Москву бывшего президента страны Башара Асада.

Теперь президент РФ Владимир Путин пытается договориться о сохранении российских баз в Сирии, которые оказались под угрозой после падения режима Асада.

На прошлой неделе сирийские власти требовали вывода российских войск с базы Камышлы в столице Сирийского Курдистана, которая с 2019 года служила ключевым форпостом для контроля над северо-востоком страны и логистическим узлом для переброски сил.

Напомним, Россия перебрасывает технику и тяжелое вооружение из Камышлы на российскую авиабазу Хмеймим на западе Сирии. Часть контингента, как ожидается, вернется в РФ.