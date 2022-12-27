Путин обеспокоен отсутствием поддержки войны в Украине среди российских "элит" — ISW

Российский диктатор Путин переживает о том, что не все элиты в РФ поддерживают войну в Украине. Поэтому он готовится добиться поддержки путем запугиваний.

Президент России Владимир Путин озабочен отсутствием поддержки войны в Украине среди элит. Поэтому создает информационные условия для национализации их имущества.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

Во время телеинтервью о настроениях россиян по поводу войны в Украине Путин заявил, что в России есть люди, которые действуют исключительно в собственных интересах. Он добавил, что якобы "99,9% россиян пожертвовали бы всем ради родины".

Такая критика некоторых членов общества говорит о том, что Путин сосредоточен на тех, кто не полностью поддерживает войну, вместо поддерживающих, говорят в ISW.

В Институте изучения войны предполагают, что такие заявления российского диктатора являются основой будущего закона Госдумы РФ об уровне налогов для тех россияне, которые выехали из страны после начала полномасштабной войны.

Так, на прошлой неделе глава Госдумы РФ Вячеслав Володин предложил поднять налоги для сбежавших из страны россиян. Мол, те, кто "понял свою ошибку", уже вернулись обратно в РФ, а остальные — это предатели.

Напомним, спикер российского диктатора Путина Дмитрий Песков прокомментировал мирные инициативы президента Зеленского и заявил, что Россия будет продолжать геноцидную войну, поскольку это свидетельствует о "здравом смысле".

В то же время глава комитета французского парламента по вопросам национальной обороны и вооруженных сил Тома Гасильюд считает, что режим Путина играет на выживание. Диктатор прекрасно понимает, что поражение неизбежно, а у его ближайшего окружения уже давно есть понимание краха его режима.

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