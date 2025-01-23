Путин обеспокоен состоянием экономики РФ, а элиты говорят о завершении войны — Reuters

Разочарование диктатора стало очевидно на его встрече в Кремле с лидерами бизнеса вечером, 16 декабря.

Президент США Дональд Трамп настаивает на прекращении войны с Украиной и обещает новые санкции против РФ. Это вызывает обеспокоенность у Владимира Путина.

Об этом пишет издание Reuters.

По словам анонимных собеседников Reuters, разочарование Владимира Путина стало очевидным на его встрече в Кремле с лидерами бизнеса 16 декабря. Там он якобы вычитал ряд чиновников, ответственных за принятие решений в экономической сфере.

Президент был явно недоволен, узнав о сокращении частных инвестиций из-за стоимости кредитов. Из полученных сведений агентство также пришло к выводу, что главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной на упомянутом декабрьском совещании в Кремле не было.

По данным одного из источников, знакомых с позицией Кремля, Путин считает, что основные цели войны уже достигнуты, включая контроль над территориями, соединяющими материковую часть России с Крымом, и ослаблением украинской армии.

По словам источника, Путин также осознает, какое давление война оказывает на экономику, вспомнив "действительно большие проблемы", например, влияние высоких процентных ставок на невоенные предприятия и промышленность.

Россия увеличила расходы на оборону до постсоветского максимума в 6,3% ВВП в текущем году, что составляет треть бюджетных расходов. Расходы были инфляционными. Наряду с нехваткой рабочей силы в военное время это привело к росту заработной платы.

Напомним, Трамп требует от Путина заключить соглашение и остановить "глупую войну". Если США и Россия не договорятся в ближайшее время, американский президент обещает повысить налоги, пошлины и уровень санкций на все, что Россия продает в США и другие участвующие в процессе страны.

Экономика России держит удар

Российская экономика накопила запас мощности для ведения боевых действий. Западные разведорганы подсчитали, что экономическое состояние РФ позволяет вести войну в Украине не менее двух лет. Источники британской газеты The Telegraph рассказали, что в настоящее время Москва тратит 40% российского ВВП на войну гораздо больше, чем отчисления на здравоохранение и образование.

Полный масштаб перехода России на военные рельсы неизвестен, Кремль держит все показатели в секрете. Данные об оборонной промышленности недоступны, а российские пропагандисты завышают возможности. Минобороны РФ заявляло о производстве в 2023 году 1530 танков и 2518 бронированных машин. Российские чиновники отчитывались также о производстве танков на 560%, а БТР — на 350%.

Кроме этого, Москва хочет выйти на показатель 2 миллиона артиллерийских снарядов в год, не считая боеприпасов, которые просят у Северной Кореи и потенциально у Ирана.

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