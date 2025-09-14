Путин ведет скрытую войну против Запада / © ТСН.ua

Вторжение российских беспилотников в Польшу было опасной эскалацией со стороны Кремля, но это далеко не первый случай, когда россияне совершают агрессию против члена НАТО.

Об этом пишет The Telegraph

В британском издании напомнили, что после полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году российская разведка с чрезвычайной дерзостью проводила гибридные военные операции против Запада.

«Они планировали диверсии против европейских военных объектов, оборонных компаний, а также американских военных баз и персонала в Европе. Россияне подложили взрывчатку на грузовые самолеты в Германии, что считается испытанием заговора с целью диверсии самолетов, направлявшихся в Соединенные Штаты и Канаду. Москва даже пыталась убить Армина Паппергера, главу немецкого производителя оружия Rheinmetall», — перечислили в публикации.

Беспрецедентное вторжение дронов в Польшу, как считает автор статьи, может означать, что Кремль решился испытать решимость Запада. Поэтому необходима реакция западных государств, включая США.

«Вашингтон должен рассекретить любые разведывательные данные о российских намерениях, стоявших за атакой беспилотников, а также разведывательные данные о других кремлевских заговорах. И он должен сотрудничать с союзниками, чтобы выслать агентов российской разведки», — говорится в статье.

Также в издании считают, что Соединенные Штаты в координации с союзниками, должны усилить экономическое давление на Россию, в частности через вторичные санкции, направленные на ограничение доходов государства-агрессора от экспорта нефти. Кроме того, Трамп должен предоставить Украине как можно больше ракет, чтобы она могла нанести удар в ответ на атаки России.

«Теневая война России против Запада будет продолжаться, и если не встретит решительного ответа, зловещий режим Путина может продолжить эскалацию», — предупреждает автор статьи.

Напомним, европейские дипломаты считают тревожным сигналом отказ президента США Дональда Трампа публично привлечь Москву к ответственности за инцидент с вторжением российских дронов в страны НАТО, а также отсутствие участия США в его отражении.