Президент РФ Владимир Путин и эмир Катара Тамим бин Хамад Аль Тани / © Associated Press

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В четверг, 17 апреля, на встречу с президентом РФ Владимиром Путиным в Москву прибыл эмир Катара, шейх Тамим бин Хамад Аль Тани. Он обсудил с хозяином Кремля войну в Украине и ситуацию на Ближнем Востоке.

Об этом сообщает Reuters.

Перед началом переговоров обе стороны заявили, что намерены обсудить усилия, направленные на прекращение войны в Украине.

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В Reuters напомнили, что Катар предпринял ряд попыток выступить посредником между Россией и Украиной, а также помог организовать возвращение детей, разведенных со своими родителями во время войны.

Министр по делам внешней политики Катару Мохаммед Аль-Хулайфи сообщил российским СМИ, что переговоры эмира с Путиным коснутся Украины, Сирии, Сектора Газа и энергетики, в том числе сжиженного природного газа (СПГ).

Как сообщили пропагандисты российского информагентства ТАСС, по окончании переговоров спикер президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Путин подробно не обсуждал с эмиром Катара ситуацию в Украине.

Напомним, 17 апреля в Кремле сообщили, что договоренностей о новом телефонном разговоре между президентом РФ Владимиром Путиным и главой Белого дома Дональдом Трампом нет.