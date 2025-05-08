Путин обвинил Болгарию и Румынию в начале войны - София ответила жестко

Флаг Болгарии. / © Associated Press

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Болгария резко отреагировала на заявления Владимира Путина, сделанные в пропагандистском фильме "Россия. Кремль. Путин. 25 лет", который показал на государственном телеканале "Россия-1". В фильме российский диктатор утверждает, что именно Румыния и Болгария своим сотрудничеством с США и размещением американских военных баз на своей территории повлекли за собой "напряжение", которое якобы и привело к полномасштабной войне в Украине.

МИД Болгарии поставил Россию на место. В своем официальном заявлении София назвала эти обвинения неприемлемыми и обвинила Москву в манипуляции фактами, передает Euractiv.

"Попытки Российской Федерации переложить ответственность за начало незаконной и неспровоцированной войны в Украине на другие страны, включая Болгарию, абсолютно неприемлемы и представляют грубое манипулирование фактами", — говорится в заявлении МИД.

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Там подчеркнули, что вступление Болгарии в НАТО – это суверенное решение народа, принятое демократическим путем. А присутствие союзнических военных на ее территории отвечает международному праву и носит исключительно оборонительный характер.

"Укрепление оборонного потенциала стран-членов НАТО не является угрозой ни для одного государства", - подчеркнули в МИД.

Также в заявлении подтверждена непоколебимая приверженность Болгарии союзническим обязательствам в рамках НАТО и принципам Европейского Союза.

Контекст. Основной базой США в Болгарии является полигон Ново Село, где могут находиться до 2500 американских военных. На самом деле их гораздо меньше.

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В то время Румыния завершает строительство крупнейшей американской военной базы в Восточной Европе - "Михаил Когелничану". Ее масштабы будут превышать даже немецкую базу Рамштайн.