Путин обвинил "недружественные элиты" в войне, которую Россия "не начинала"

Президент РФ Владимир Путин / © Associated Press

Президент РФ Владимир Путин нагло заявил, что у России нет «недружественных стран», а есть только «недружественные элиты» в некоторых странах, которые промывают «пропагандой» мозги своему населению.

Об этом кремлевский диктатор сказал в выступлении на встрече с сотрудниками предприятий атомной отрасли РФ, которое цитируют государственные российские СМИ.

Примером такой «пропаганды», которой якобы обманывают народы «недружественные элиты», Путин назвал очевидное утверждение о том, что Россия начала войну.

«Забывают о том, что они сами начали войну в 2014 году, когда начали использовать танки и авиацию против мирного населения Донбасса. Вот тогда началась война. А мы делаем все для того, чтобы ее прекратить», — цинично заявил он.

Президент государства-агрессора убеждал, что после начала «специальной военной операции», как в Кремле называют войну в Украине, для России ничего не изменилось в отношениях с другими странами.

«У нас были основные заказы где? В Китайской народной республике, в Индии, значит, в Бангладеш, потом в Турции появился проект несмотря на начало СВО. А это, между прочим, страна НАТО», — похвастался хозяин Кремля.

По его словам, прежнее сотрудничество с РФ прекратила только Финляндия, а зато Венгрия, которая является страной НАТО и Евросоюза, этого не сделала.

Напомним, российский президент Владимир Путин продолжает требовать от Украины отдать весь Донбасс, отказаться от амбиций вступить в НАТО, утвердиться как нейтральное государство и отказаться принимать западные войска.