Путин обвинил страны Балтии в "нацизме": в ISW назвали цель лживого заявления

Глава Кремля Владимир Путин обвинил страны Балтии в якобы принятии "нацизма", чтобы создать информационные условия для предстоящей российской агрессии против членов НАТО.

Такое предположение высказали аналитики Института изучения войны (ISW).

"Путин давно пытался сконструировать идеологию для России, которую он мог бы использовать для поддержки геополитического противостояния с Западом, напоминающим холодную войну, и Кремль может все чаще использовать существующую риторику о борьбе с нацизмом для поддержки этих усилий", — говорится в отчете.

Аналитики напомнили, что Кремль призвал к "денацификации" в Украине как слабо завуалированное требования изменения режима и использовал информационные операции об украинских "нацистах", чтобы оправдать свое неспровоцированное вторжение в Украину как миф Великой Отечественной войны.

"Российские официальные лица ранее применяли ярлык "нацизма" к западным государствам, хотя, вероятно, скоординированная риторика Путина, Лукашенко, Нарышкина и Володина 27 января свидетельствует о том, что Кремль может все чаще клеймить любого предполагаемого противника и, возможно, весь Запад как "нацист", – отмечают аналитики.

В ISW считают, что Кремль, возможно, решил, что нарратив о том, что Россия и другие государства борются с геополитическими "нацистскими силами", является более эффективным непосредственным нарративом, чем попытка Путина обратиться к российским гражданам и русскоязычным гражданам на территории бывшего Советского Союза. и Российской империи с идеологией "русского мира".

Напомним, в Госдуме РФ недавно ошеломили оправданием нападения на Украину.

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