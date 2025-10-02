Владимир Путин / © Associated Press

Президент России Владимир Путин выступил с рядом заявлений, в которых прокомментировал текущую геополитическую ситуацию, отметив необратимость формирования многополярного мира.

Об этом он заявил на пленарном заседании XXII ежегодной встречи Международного дискуссионного клуба Валдай.

Реагируя на попытки западных стран сохранить глобальную гегемонию, Путин использовал русскую пословицу: «против лома нет приема, кроме другого лома».

Российский лидер заявил, что многополярность в мире уже фактически сложившаяся реальность. По его словам, никто больше не готов играть по правилам, установленным где-то «за океанами».

«Нет и не будет силы, которая могла бы управлять миром, диктовать всем, как дышать», — подчеркнул Путин.

Он предупредил, что в нынешней мировой ситуации нужно быть готовыми ко всему, поскольку «ставки очень высоки». По мнению Путина, попытка Запада контролировать все и вся вызывает чрезмерное перенапряжение и отрицательно сказывается на внутренней стабильности самих западных государств.

