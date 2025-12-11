- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 1137
- Время на прочтение
- 1 мин
Путин объявил новый приказ по войне в Украине
Кремлевскому диктатору сообщили, что российские войска якобы полностью захватили Лиман в Харьковской области и Северск в Донецкой области.
Российский президент Владимир Путин во время общения в режиме видеоконференции с командованием российских оккупационных войск выслушал бравурные доклады своих военачальников. Поверив в сплошные «победы», хозяин Кремля отдал приказ продолжать боевые действия до достижения всех целей так называемой «СВО».
Фрагменты выступления Путина опубликовали российские пропагандисты.
«Командующим группировок войск необходимо продолжить выполнение задач в строгом соответствии с замыслом специальной военной операции», — объявил он.
Ранее кремлевскому диктатору сообщили, что российские войска якобы полностью захватили Лиман в Харьковской области и Северск в Донецкой области.
Начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов также заверил своего верховного главнокомандующего, что будет расширено наступление российской оккупационной армии на Харьковщине и Сумщине.
Такие оторванные от реальности доклады дали основания Путину объявить, что российские войска «продвигаются по всему фронту», а создание «полосы безопасности» в приграничных районах Украины идет «в плановом порядке».
Напомним, накануне, 10 декабря, в оперативном командовании «Восток» сообщили, что ситуация в городе Северске Донецкой области сложная, но армия РФ не установила контроль над этим населенным пунктом.