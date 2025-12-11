Путин объявил новый приказ по войне в Украине

Президент РФ Владимир Путин / © Associated Press

Реклама

Российский президент Владимир Путин во время общения в режиме видеоконференции с командованием российских оккупационных войск выслушал бравурные доклады своих военачальников. Поверив в сплошные «победы», хозяин Кремля отдал приказ продолжать боевые действия до достижения всех целей так называемой «СВО».

Фрагменты выступления Путина опубликовали российские пропагандисты.

«Командующим группировок войск необходимо продолжить выполнение задач в строгом соответствии с замыслом специальной военной операции», — объявил он.

Реклама

Ранее кремлевскому диктатору сообщили, что российские войска якобы полностью захватили Лиман в Харьковской области и Северск в Донецкой области.

Начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов также заверил своего верховного главнокомандующего, что будет расширено наступление российской оккупационной армии на Харьковщине и Сумщине.

Такие оторванные от реальности доклады дали основания Путину объявить, что российские войска «продвигаются по всему фронту», а создание «полосы безопасности» в приграничных районах Украины идет «в плановом порядке».

Напомним, накануне, 10 декабря, в оперативном командовании «Восток» сообщили, что ситуация в городе Северске Донецкой области сложная, но армия РФ не установила контроль над этим населенным пунктом.