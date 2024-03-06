Путин объявил о судьбе украинского народа после уничтожения "бандеровцев"

Президент Российской Федерации Владимир Путин цинично заявил, что рано или поздно украинский и российский народ "воссоединятся", по крайней мере, "на духовном уровне".

Об этом он говорил на церемонии закрытия Всемирного форума молодежи в среду, 6 марта.

“Это [воссоединение украинского и русского народов] неизбежно. Но для того чтобы это произошло, нужно, искоренить все, что этому мешает. А мешают этому отвратительные проявления национализма”, — разглагольствовал Путин.

Чтобы придать вес своим словам, хозяин Кремля решил попугать молодых россиян "бандеровцами".

"Бандеровцы — это последователи некоего Бандеры, который во время Второй мировой войны сотрудничал с Гитлером", — посвятил присутствующих Путин в собственные выдумки, несмотря на то, что, как известно, проводник ОУН Степан Бандера был заключен в нацистском концлагере после провозглашенного в Львове 30 июня 1941 акта восстановления Украинского государства.

Чтобы нагнать еще больший ужас, российский президент заявил, что Бандера миллионами уничтожал евреев, поляков, россиян и даже почему-то белорусов. По словам Путина, с портретами таких "страшных" людей сегодня, "как с иконами, ходят по улицам больших городов Украины".

Напомним, скандальный американский экстелеведущий Такер Карлсон, недавно использованный российскими пропагандистами для более чем двухчасового разговора с президентом государства-агрессора Владимиром Путиным, заявил, что так и не понял из интервью хозяина Кремля, почему украинцев нужно "денацифицировать".

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