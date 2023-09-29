Путин объявил призыв: новобранцев в армию РФ будут набирать также на оккупированных территориях Украины

На срочную службу в России планируют набрать 130 тысяч человек.

Российский президент Владимир Путин подписал указ о начале осеннего призыва в армию.

Об этом сообщает BBC.

Осенний призыв продлится с 1 октября по 31 декабря 2023 года во всех регионах России, а также на временно оккупированной территории Украины, в частности в Крыму.

Во время этого призыва на срочную службу в России планируется набрать 130 тысяч новобранцев.

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Хотя российские военные традиционно заверили, что призывников не будут отправлять на войну в Украину, но если их заставят заключить контракты с российской армией, такой вариант вполне возможен.

Призывной возраст этой осенью останется прежним — от 18 до 27 лет. К 30 годам (с сохранением нижней планки 18 лет) его повысят следующей осенью, когда начнется очередной призыв.

В прошлом году призывная кампания в РФ началась позже из-за того, что Путин объявил "частичную" мобилизацию.

Напомним, ранее эксперт по вопросам национальной безопасности Иван Варченко подсчитал количество россиян, призванных в армию во время "частичной" и скрытой мобилизации, и спрогнозировал неутешительную для Кремля ситуацию с протестами в случае попытки пополнить армию новым "пушечным мясом".

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