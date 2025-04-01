Путин объявил самый массовый призыв срочников: в Украине отреагировали

Владимир Путин. / © Associated Press

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Диктатор-президент России Владимир Путин объявил самый массовый за последние 14 лет призыв срочников в армию. Призыв стал для Кремля одним из способов компенсировать большие потери передовой.

Об этом сообщил Центр противодействия дезинформации.

"Этот набор срочников также может быть свидетельством, что Россия, несмотря на официальные заявления о мире, действительно хочет продолжения войны", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что весной 2025 года российское Минобороны запланировало пополнить войско на 160 тысяч человек. Это больше, чем в предыдущие три года полномасштабной войны.

По информации ЦПИ, в 2022 году весной на службу было направлено 134,5 тыс. человек, осенью – 120 тыс., -2023-го весной в войска призвали 147 тыс. человек. и осенью – 130 тыс. В прошлом году армию РФ пополнили 150 тыс. человек весной и 133 тыс. – осенью.

"Хотя власти РФ уверяют, что срочников не отправляют в зону боевых действий, попав на службу они добровольно-принудительно подписывают контракты и оказываются на фронте", - отмечают в ЦПИ.

Напомним, Генштаб обновил данные о потерях России по состоянию на 1 апреля. Да, уничтожено 916 770 солдат армии оккупантов.

Дата публикации 18:31, 31.03.25 Количество просмотров 45 ВСУ сожгли два вражеских танка! Ситуация на фронте за 31 марта