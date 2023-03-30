Путин объявил весенний призыв на военную службу: что известно

Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве на срочную военную службу в период с 1 апреля по 15 июля 2023 года.

Об этом сообщают российские средства массовой пропаганды.

Так, на срочную службу в РФ планируют призвать 147 тыс. человек в возрасте от 18 до 27 лет.

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"Совершить с 1 апреля до 15 июля 2023 г. призыв на военную службу граждан Российской Федерации в возрасте с 18 до 27 лет, не состоящих в запасе и подлежащих призыву на военную службу, в количестве 147 тысяч человек", – говорится в указе Путина.

Заметим, что весной прошлого года в российские войска призвали 134,5 тыс. человек. А во время осеннего призыва 2022 года на срочную службу в армию РФ было призвано 120 тыс. человек.

Напомним, по подсчетам издания Bloomberg, Россия увеличила количество военнослужащих своей армии в 2022 году на 500 тыс. человек. Из этого количества около 100 тыс. были завербованы в частные военные компании.

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