Путин обыграл Трампа: как один звонок "сыграл на руку" России

Трамп и Путин

Телефонный разговор Дональда Трампа и Владимира Путина, состоявшийся 16 октября, уже имеет первые тревожные последствия. Ведь российскому диктатору снова удалось переиграть американского президента, заставив его сменить риторику и «сдать» ключевые позиции по военной помощи Украине.

Об этом рассказал для 24 канала военный эксперт генерал-лейтенанта в отставке Игорь Романенко.

Один звонок — минус «Томагавки»

Как отмечает эксперт, история еще раз повторяется: Путин всегда оказывается сильнее в прямых разговорах с Трампом. Достаточно было одного звонка, чтобы риторика американского лидера резко изменилась.

«Хватило телефонного звонка и вопрос Tomahawk отложился», — констатировал Игорь Романенко.

По его словам, выбор Венгрии как места для предстоящей встречи — это часть игры Путина, ведь он сознательно выбрал антиукраински настроенную европейскую страну, и Трамп на это согласился.

По мнению генерала, Путин добивается своего с помощью откровенной лжи. В ходе разговора диктатор уверял Трампа, что ракеты Tomahawk якобы не изменят ситуацию на поле боя.

«Ложь является условием существования путинского режима. В этом нет никаких иллюзий», — подчеркнул Романенко.

Он добавил, что на самом деле это оружие чрезвычайно мощное и эффективное, и заявления Путина были лишь маневром, чтобы психологически надавить на Трампа и склонить его на свою сторону.

Что теперь делать Украине

Несмотря на то, что Трамп «сдал некоторые позиции», коммуникация между Украиной и США будет продолжаться. Эксперт считает, что теперь украинская сторона должна изменить тактику.

«Если Трамп не готов решиться на Tomahawk, то не лишним будет предоставление ракет для F-16 систем Patriot. На такое оборонительное оружие Путин так резко не реагирует», — объяснил Романенко.

По его словам, впереди Украину ждет «напряженная работа», ведь придется прилагать усилия, чтобы получить хотя бы другое важное вооружение на фоне очевидных манипуляций Кремля, которым, к сожалению, подвергается американский президент.

Напомним, аналитик Atlantic Council Питер Дикинсон также выразил мнение, что идея саммита Путина и Трампа в Будапеште является очередным «дипломатическим трюком» Кремля. По его словам, главная цель Путина — не достижение мира, а затягивание времени для продолжения войны, а также унижение Евросоюза, демонстрируя, что все решения принимает Америка.