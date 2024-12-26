Путин оценил возможности транзита газа в Европу в 2025 году

Заключить новый контракт за 3-4 дня до нового года невозможно.

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что транзита газа в Европу через Украину не будет, поскольку заключить контракт за несколько дней до нового года не получится.

Об этом он говорил на брифинге после саммита Евразийского экономического союза, транслируемого российскими пропагандистами.

"Контракта нет, и за 3-4 дня заключить его невозможно", – сказал он.

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По его словам, Россия готова поставлять газ через Украину по контракту с любым контрагентом, но это невозможно в условиях иска от Киева.

Путин уточнил, что подразумевается поданный "Нафтогазом Украины" иск в арбитраж о неполной оплате "Газпромом" услуг по транзиту.

При этом президент государства-агрессора заверил, что Россия всегда выступала за поставку газа в Европу и, по его словам, “деполитизацию экономики".

"Мы не отказывались никогда от поставок в Европу. Разве мы отказывались? Я тысячу раз уже сказал, могу повторить. Польша закрыла маршрут через свою территорию. Там действующий маршрут. Никто его не поражал, взрывов никаких не было, он работающий. Только нажать кнопку и пойдет [газ] через территорию Польши. Называется "Ямал-Европа". Проходит через территорию Польши. Пожалуйста”, – сказал он.

Напомним, ранее премьер-министр Украины Денис Шмигаль сообщил, что позиция Украины относительно возможности продлить транзит российского газа в Европу осталась неизменной. Он будет прекращен в 7 часов утра 1 января 2025 года.

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