Путин одновременно говорит о мире и готовит новое наступление — NBC News

Президент РФ Владимир Путин / © Associated Press

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Президент РФ Владимир Путин пытается нормализовать отношения с США, замедляя мирные переговоры и продолжая атаковать Украину.

Об этом и субботу, 5 апреля, сообщает NBC News.

В издании напомнили, что на этой неделе Путин отправил в Вашингтон для дипломатических переговоров одного из своих близких соратников — Кирилла Дмитриева, высшего чиновника Кремля, посетившего США после вторжения России в Украину.

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В то же время Путин приказал мобилизовать 160 000 военных на срочную службу — наибольшее количество за последние 14 лет. При этом российские беспилотники продолжают ночные бомбардировки мирных жителей Украины, а сам хозяин Кремля, вероятно, планирует весеннее наступление.

«Эти двойные подходы прекрасно иллюстрируют стратегию России, по мнению некоторых западных внешнеполитических специалистов. Они говорят, что Путин ведет медленные переговоры с президентом Дональдом Трампом, чтобы продолжать продвижение на поле боя в Украине, делая ставку на достижение нормализации отношений с дружественным Белым домом», — пишет NBC News

Со ссылкой на экспертов в издании отметили, что главная цель Путина — перезагрузить отношения с США, оставив Украину в стороне и продолжая войну. А мирные инициативы только дымовой занавес.

Напомним, государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что в ближайшие недели Российская Федерация должна продемонстрировать готовность к завершению полномасштабной войны.