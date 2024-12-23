Путин охладел к Асаду: российский диктатор игнорирует звонки сирийского президента

Путин прекратил отвечать на звонки сирийского президента, а их отношения испытывают значительное напряжение.

На фоне повстанческого наступления в Сирии российский диктатор Владимир Путин заметно охладел к своему давнему союзнику Башару Асаду.

Согласно информации The New York Times, Путин прекратил отвечать на звонки сирийского президента, а их отношения испытали значительное напряжение.

Россия традиционно поддерживала режим Асада, оказывая ему военную помощь и размещая свои базы на сирийской территории. В 2015 году российская военная интервенция сыграла решающую роль в сохранении властей Асада во время гражданской войны. Однако последние события, по данным источников NYT, свидетельствуют о существенных изменениях в этих отношениях.

Путин ранее пытался стать посредником в переговорах между Асадом и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, поддерживающим сирийскую оппозицию. Однако эти попытки завершились неудачей, а Асад остался без ощутимой поддержки своего основного союзника.

Напомним, что семья Асада покинула страну 7 декабря. Российским спецслужбам пришлось скрывать операцию по вывозу сирийского лидера. Его бегство из Дамаска сопровождалось новостями об исчезновении с мониторинговых радаров сигнала самолета Ил-76Т. Потеря сигнала самолета, по сведениям украинских разведчиков, была спланированным шагом.

Известно, что Асад и его родные находятся в Москве.