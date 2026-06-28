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Путин оконфузился во время заявления о фронте: "захватил" российский город вместо украинской реки
Во время очередного публичного выступления, посвященного войне против Украины, Владимир Путин допустил фактическую ошибку, говоря о якобы успехах российских войск.
Президент РФ Владимир Путин заявил о почти завершенном окружении украинских сил возле Старого Оскола, хотя этот город расположен на территории самой России.
Об инциденте сообщили российские медиа.
Перепутал реку с городом
Комментируя ситуацию на фронте, Путин сказал, что российским войскам якобы осталось около двух километров до полного оцепления украинских подразделений возле Старого Оскола.
Впрочем, Старый Оскол — это город в Белгородской области РФ, который находится вдали от линии боевых действий.
Вероятно, глава Кремля имел в виду реку Оскол в Харьковской области, вблизи Купянска. Именно в этом районе в последнее время продолжаются активные боевые действия и российские войска пытаются продвинуться вперед.
Ошибку не исправили
Несмотря на очевидную неточность, российские провоенные Telegram-каналы и блоггеры массово распространили слова Путина без уточнений или исправлений.
Во время этого же выступления он также заявил, что российские войска якобы находятся в 10,5 км от Сум, а до Славянска, по его словам, им осталось 8-9 км.
Тем временем глава Кремля Владимир Путин заявил, что не верит в то, что лидеры ЕС могли повлиять на позицию президента США Дональда Трампа по отношению к Украине.