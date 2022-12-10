Путин осознает все проблемы, но не несет ответственности за их решение — ISW

Российский диктатор пытается перекладывать ответственность на других, чтобы не говорить лично о поражениях.

Президент РФ Владимир Путин играет роль "арбитра правды", чтобы контролировать популярность милитарных блоггеров, одновременно обращаясь к ним с критикой российских органов безопасности.

Об этом говорится в отчете ISW, опубликованном сегодня, 10 декабря.

"Путин, вероятно, хочет сохранить позицию, которую он пытался занимать в течение своего правления: президент осознает все российские проблемы, но не несет за них непосредственной ответственности. Путин давно назвал российское Минобороны "козлом отпущения" за свои неудачи, но квазиофициальное сообщество милитарных блоггеров может представлять угрозу для его кажущегося игнорирования проблем. Путин остается в затруднительном положении, в котором он полагается на поддержку националистического сообщества, чтобы сплотить поддержку своей войны в Украине", — отмечают аналитики.

Ранее российский оппозиционер Геннадий Гудков заявил, что отвод войск РФ из Украины только ускоряет крушение Владимира Путина.

"У меня вот появилась информация от кремлевского окружения, что Путин вообще уверен в себе и у него нет никаких колебаний и сомнений. Он говорит: "А почему, все нормально, время работает на нас. Мы сейчас разрушаем инфраструктуру Украины, нам не важно, сколько погибнет. Главное, что мы затянем войну и за это время разрушим инфраструктуру Украины, они сами завоют и приползут на коленях просить о пощаде и мире". К сожалению, все эти звонки Шольца и Макрона лишь укрепляют его надежду в том, что он победит", – объяснил Гудков.

Застанет ли Путин трибунал за свои зверские преступления против Украины

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