"Путин, оставь Украину в покое": премьер Испании обратился к диктатору во время 68-й Парламентской ассамблеи НАТО

Альянс предупреждает, что война будет долгой и результатом переговоров не может стать триумф "жестокого применения силы".

Премьер-министр Испании Педро Санчес 21 ноября направил "резонансное послание" президенту России Владимиру Путину на проходящем в Мадриде пленарном заседании Парламентской ассамблеи Атлантического альянса.

Об этом пишет El Pais.

"Оставьте Украину в покое. Пока эта абсурдная война не закончится, страны-союзницы будут оставаться едиными вместе с украинским правительством, защищая демократию, суверенитет и территориальную целостность своей страны", — предупредил глава исполнительной власти.

Санчес заверил, что НАТО укрепилось "перед лицом дурацких расчетов" российского президента, и высоко оценил "быстроту, решительность и разум", с которыми Альянс отреагировал на вторжение.

В то же время, он призвал сохранять "твердость, единство и умеренность", избегая эскалации конфликта. В качестве примера он привел реакцию союзников на "случайное попадание ракеты" на территорию Польши, сказав, что это была атака России, как утверждала Украина.

"Сдерживание нельзя путать с пассивностью", — добавил Педро Санчес.

Он предупредил, что военные преступления не могут оставаться безнаказанными, напомнив, что Испания уже направила группу полицейских в Украину для сотрудничества с ее судебными органами.

Санчес также оценил вклад Испании в оборону Украины через фонд Европейского Союза для финансирования закупки оружия почти в 270 млн. евро. Он объявил, что тренировочный центр украинской армии в Толедо будет полностью запущен до конца ноября 2022 года (с возможностью обучения 400 солдат каждые два месяца) и высоко оценил солидарную реакцию испанского общества, напомнив, что более 135 тысяч украинских беженцев находятся в Испании.

Напомним, российский солдат, дезертировавший из находившейся в Буче воинской части, прилетел в Барселону.

Ранее сотрудник ПИК "Вагнер" и работница ФСБ РФ прилетели во Францию, попросили там о политическом убежище и теперь дают показания по военным преступлениям РФ.

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