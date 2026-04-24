Владимир Путин / © Associated Press

Российские ученые после новостей о болезнях президента РФ начали работать над созданием первого в мире эликсира молодости для своего диктатора. Основное предназначение этого препарата — блокировать старение. О «чудо-разработке» сообщил министр науки и образования РФ Денис Секиринский во время форума по развитию медицины долголетия в Саранске.

Об этом пишет Daily Mail.

Что известно о разработке

По словам Секиринского, исследование проводит Институт биологии старения и медицины. Основная идея заключается в блокировании гена RAGE (рецептор конечных продуктов гликония), активация которого запускает механизмы старения клеток.

«Исходя из этого принципа, была поставлена амбициозная цель — разработать первый в мире препарат генной терапии, который специфически блокирует этот рецептор. Эта отрасль опирается на передовые генетические технологии и представляет собой одно из самых перспективных направлений по борьбе со старением», — заявил министр.

Путин заявлял о долголетии.

Российские ученые срочно взялись за изучение старения сразу после очередных бредов диктатора Путина. Теперь в РФ имитируют бурную деятельность не только в генетике, но и обещают «корректировать» иммунную систему, предотвращать слабоумие и даже использовать биопечать — и все это лишь для того, чтобы выслужиться перед своим вождем. На одной из конференций Путин самоуверенно заявил, что люди могут жить до 150 лет.

Также сообщается, что Кремль издал очередной пафосный указ о так называемом нацпроекте «сохранения здоровья», где среди прочего мечтают о борьбе со старением. В РФ цинично заявляют о намерении «спасти» 175 тысяч жизней к 2030 году, хотя на самом деле просто пытаются оттянуть неизбежное увядание своей верхушки. Ранее российским ученым уже ставили абсурдные дедлайны, требуя немедленно предоставить результаты исследований, чтобы любой ценой омолодить диктатора и его окружение.

Попытки придумать эликсиры молодости в РФ продолжаются уже десятилетиями. До недавнего времени этим бессмысленным направлением заведовал очередной «придворный ученый» Владимир Хавинсон, обещавший диктаторам жизнь до 120 лет, но сам не смог дотянуть даже до 80. Сейчас к этим сомнительным «медицинским программам» пристроили Марию Воронцову — дочь Путина.

Напомним, ранее в Сети появилось, а затем резко исчезло видео, на котором глава Кремля Владимир Путин страдает от сильного приступа кашля во время записи речи. Этот инцидент заставил международные СМИ вновь обратить внимание на признаки болезней диктатора и даже заподозрить внутренний саботаж в его окружении.

Стали известны тайны, которые Путин годами скрывал в специальных чемоданах со своими биологическими отходами, которые охрана всегда возила за ним из заграничных поездок. Ранее строгий надзор охраны за каждым походом Путина в уборную казался странным. Теперь понятно: это делалось для того, чтобы никто не смог получить его генетический материал, который может рассказать о состоянии здоровья и происхождении диктатора больше, чем любые прогнозы.