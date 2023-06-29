Путин отчаянно пытается вернуть свой авторитет среди россиян после мятежа Пригожина — СNN

Российский диктатор Путин сменил тактику и теперь вовсю стремится "быть ближе к народу".

Президент России Владимир Путин пытается вернуть свой авторитет в народе после мятежа предводителя ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина.

Об этом сообщает СNN.

В последние три года российский диктатор редко появлялся на публике. Во время пандемии коронавируса он находился почти в полной изоляции. А когда все-таки появлялся, то обычно сидел за огромным столом, вдали от всех вокруг.

Но после краткосрочного бунта "вагнеровцев" во главе с Евгением Пригожиным Путин столкнулся с величайшим вызовом в истории своей власти и снова оказался в центре внимания общественности. Теперь Кремль прилагает все усилия, чтобы вернуть авторитет Путина.

Так, в России участились встречи и публичные мероприятия, призванные продемонстрировать "единство и солидарность государства и армии" под путинским руководством. С тех пор Путин уже несколько раз появлялся на публике, в частности, совершил поездку в Дагестан 28 июня. Правда, неизвестно, был ли это настоящий Путин или один из его вероятных двойников.

На видео, показанном в Кремле, видно, что российского диктатора встретили "поклонники" на улицах города Дербент.

"В Дагестане нет человека, который бы не поддержал решение руководства Российской Федерации, которые были приняты 24 июня этого года", — заявил во время визита Путина президент Дагестана Сергей Меликов.

"У меня не было никаких сомнений в реакции в Дагестане и по всей стране", — ответил Путин.

На видео видно, что Путин выступил перед участниками проходившего в Туле Международного молодежного промышленного форума. Эта речь, в которой даже слова не прозвучало о мятеже, стала первым выступлением Путина после того, как Пригожин поднял бунт в прошлую субботу.

Напомним, во время мятежа главаря террористов Вагнера Пригожина в России американские чиновники увидели уязвимые места авторитарного режима диктатора Путина. Заявления главы Кремля о "красных линиях" являются блефом — теперь это очень хорошо понимают в Вашингтоне.

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