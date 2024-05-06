Путин отдал приказ провести учения по применению ядерного оружия

Глава Кремля Владимир Путин поручил Генштабу ВС РФ провести учения по применению нестратегического ядерного оружия.

Об этом говорится в сообщении Министерства обороны страны-агрессоры.

"По поручению верховного золовнокомандующего Вооруженными силами Российской Федерации, с целью повышения готовности нестратегических ядерных сил к выполнению боевых задач, Генеральным штабом начата подготовка к проведению в ближайшее время учения с ракетными соединениями Южного военного округа с привлечением авиации, а также сил Военно-Морского флота ", – сказано в сообщении.

В российском ведомстве заявляют, что во время обучения будет осуществлен комплекс мер по практической отработке вопросов подготовки и применения нестратегического ядерного оружия.

"Учение направлено на поддержание готовности личного состава и техники частей боевого применения нестратегического ядерного оружия для реагирования и в целях безусловного обеспечения территориальной целостности и суверенитета российского государства в ответ на провокационные заявления и угрозы отдельных западных официальных лиц в адрес Российской Федерации", — заверили в Минобороны.

Напомним, американский генерал Бен Годжес оценил ядерные угрозы Кремля.

Читайте ведущие новости сегодня:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.