Владимир Путин / © Associated Press

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Отказ президента РФ Владимира Путина от личных переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским обернулся для Кремля новым репутационным ударом. Уже на следующий день после того, как российский лидер отверг предложение встречи, украинские беспилотники совершили одну из самых масштабных атак на Санкт-Петербург — родной город Путина и символический центр его политической карьеры.

Как сообщает британское издание The Independent, в субботу утром масштабная атака украинских дронов была направлена на Санкт-Петербург — второй по величине город России.

Местным властям пришлось предупреждать население о необходимости оставаться дома, а губернатор города Александр Беглов предостерег жителей о возможных перебоях в работе мобильного интернета.

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По данным губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко, над регионом был перехвачен 141 беспилотник. В то же время Министерство обороны РФ заявило о якобы уничтожении 376 украинских дронов в разных районах страны.

The Independent отмечает, что новый удар стал очередным свидетельством способности Украины наносить удары далеко вглубь российской территории. Издание также отмечает, что атака нанесла очередной удар по попыткам Кремля представить войну как отдаленный конфликт, который не влияет на повседневную жизнь россиян.

Особенно показательно то, что атака произошла менее чем через сутки после того, как Путин фактически отказался от предложенных Зеленским переговоров. В пятницу российский президент заявил, что не видит «смысла» в личной встрече с украинским лидером по урегулированию войны.

Американский телеканал ABC News сообщает, что Путин не только отверг инициативу Киева, но и назвал открытое письмо Зеленского с предложением встречи «хамским». В то же время украинская сторона предупредила Кремль о последствиях такой позиции.

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Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, реагируя на отказ Москвы от переговоров, заявил, что «для России ситуация станет только хуже».

По его словам, будущие неудачи Кремля будут «еще более унизительными», а на территории России не останется безопасных мест, защищенных от украинских дальнобойных ударов. Дипломат также подчеркнул, что интенсивность украинских атак будет продолжать расти.

Атака на Санкт-Петербург произошла в последний день главного российского экономического форума, который традиционно используется Кремлем как площадка для демонстрации экономической устойчивости страны и привлечения инвесторов.

За несколько дней до этого украинские беспилотники уже атаковали нефтяной терминал и район военно-морской базы вблизи города, фактически омрачив проведение Петербургского международного экономического форума.

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На этом фоне особенно символично выглядит то, что очередной удар пришелся именно по городу, который Путин считает своей политической родиной.

Несмотря на демонстративный отказ Кремля от диалога с Киевом, события последних дней показали, что война все ощутимее возвращается на территорию самой России, а попытки российских властей создать впечатление стабильности и безопасности подвергаются новым ударам.

Напомним, в субботу, 6 июня, российский Санкт-Петербург снова посетили хорошие беспилотники. В городе раздавались мощные взрывы, а жители жаловались на дроны, которые летели прямо над домами.

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